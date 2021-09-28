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  4. Bahçeli'den ülkü ocakları tepkisi: Türkiye, ABD'nin 51'inci eyaleti değildir

Bahçeli'den ülkü ocakları tepkisi: Türkiye, ABD'nin 51'inci eyaleti değildir

Bahçeli'den ülkü ocakları tepkisi: Türkiye, ABD'nin 51'inci eyaleti değildir

MHP lideri Devlet Bahçeli, ABD Temsilciler Meclisi’nin ülkü ocakları kararına ''Türkiye, ABD’nin 51’inci eyaleti değildir, sömürgesi değildir'' diyerek tepki gösterdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD Temsilciler Meclisi’nin ülkü ocakları aleyhine kabul ettiği tasarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bahçeli'nin açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye, ABD’nin 51’inci eyaleti değildir, sömürgesi değildir, uydulaşmış ve iradesi çalınmış bir ülke olarak da görülmesi söz konusu bile olamayacaktır.

Biden yönetimi terör örgütlerini Türkiye’nin önüne geçirmiş, kanlı ve kahredici bir ittifak çemberi oluşturmuştur.

Biden yönetiminin Türkiye ve Cumhur İttifakı alerjisi tedavi edilemez boyutlardadır."

Etiketler mhp devlet bahçeli ülkü ocakları
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