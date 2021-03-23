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Bahçeli'nin bırakacağı tarihi açıkladı

Eski asker ve milletvekili Tevfik Diker, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu ve Bahçeli'nin genel başkanlığı bırakacağı tarihi açıkladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem Milletvekili Tevfik Diker MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili çarpıcı bir paylaşım yaptı. 

Günboyu'nun haberine göre Diker, MHP lideri Bahçeli'nin siyaseti bırakacağı açıklarken haberi de MHP'li kaynaklarına doğrulattığını söyledi. 

Diker şunları yazdı: 

Şok İddia. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2022 yılı 23 Nisan'a kadar aktif siyaseti bırakacak. İddiayı güvendiğim MHP'li bazı kaynaklara da doğrulattım. 

TEVFİK DİKER KİMDİR? 

1947 Manisa Alaşehir doğumlu Tevfik Diker Hava Harp Okulu mezunudur. Hava Yarbaylık, Genelkurmay Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Emir Subaylığı, 2. Hava İkmal Bakım Motorlu Araçlar Bölge Bakım Komutanlığı, TBMM XIX. ve XX. Dönem Manisa Milletvekilliği yapmıştır. 

19.Dönem TBMM Kanun Teklif Rekortmeni oldu. 20. Dönem TBMM Uğur Mumcu Cinayetini Araştırma Komisyon Başkan Vekilliği yaptı.

Gözcü, Yeni Şafak, Şok, Anayurt gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Yayımlanmış dört kitabı vardır.

Yolsuzlukla Mücadele Derneği kurucu Genel Başkanı olan Diker, evli ve iki çocuk babasıdır.

Etiketler devlet bahçeli mhp siyaseti bırakacağı tarih tevfik diker iddia
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