Bahçeli'nin ''geri dönün'' çağrısına Akşener'den kahkahalı yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunarak, İYİ Partiye geçen MHP'lileri tekrar partisine çağırmıştı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bu çağrıya sosyal medya hesabından cevap verdi.

"YİNE NE DEDİN BU ARKADAŞA?"

Meral Akşener, Devlet Bahçeli'nin konuşmasını alıntılayarak sosyal medya hesabından, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yine ne dedin bu arkadaşa?" ifadelerini kullandı. Bahçeli'ye bir gönderme daha yapan Akşener kendisinin kahkahalara boğulduğu bir videoyu Twitter hesabından paylaştı. Bahçeli'nin ne cevap vereceği merak konusu oldu.

İYİ PARTİLİ TÜRKKAN'DAN YANIT

Bahçeli'nin çağrısına yanıt veren Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bir gün herkes İYİ olacak" dedi.

İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA

İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin akşam saatlerinde attığı twetlere karşılık yazılı açıklama yaptı.

Paçacı, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı’nın bu yaklaşımı her şeyden önce ciddiyetten uzaktır. Bir partinin genel başkanının, kurumsal bir başka partiye, kurultayından iki gün önce böylesine art niyetli bir hamlede bulunması, çaresizlik göstergesidir, ayıptır. Bugüne kadar mensuplarına “İllet-Zillet”, adına da “İP” diyen Sayın Bahçeli’nin, her zamanki gibi tavır değiştirerek, bu kez “İYİ Partili kardeşlerim” diyerek hitap etmesi, kafa karışıklığının da bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Paçacı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Dilinin düzelmiş olması ise Türk demokrasisi açısından sevindirici bir durumdur. İYİ Parti, hiçbir siyasi partide görülmeyen ölçüde demokratik bir yöntem ve bilinçle, 3 Ağustos Cumartesi günü Kurultay’ını yapacaktır. Ve kendi partisinde, delegesinin iradesini hiçe sayan, delegesine güvenmeyip, kurultaydan imtina edenlerin, bir başka partinin kurultayını hedef alması hayra alamet değildir. Türk siyaseti ve muhatabı olan Türk Milleti, ciddiyeti ve dikkati hak etmektedir. Bu tavır, 50 yıllık bir partinin genel başkanına yakışmaz. İYİ Parti olarak, milletimizin bu hak ve beklentisine duyduğumuz saygı gereği; Sayın Bahçeli’yi ciddiyete, sicili temiz olmak kaydıyla, Türkiye için iyi bir şeyler yapmak isteyenleri de partimize davet ederiz.”

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "3-4 Ağustos 2019 tarihinde İYİ Parti'nin 4.Olağanüstü Kurultayı yapılacaktır. Çağrım şudur: Fiziken orada, fikren aramızda bulunan dava arkadaşlarımın müştereken karar alıp Milliyetçi Hareket Partisi'ne dönüşün tarihi sorumluluğunu yerine getirmeleri halisane ve samimi beklentimdir. Buluşma yerimiz zillet değil millettir. Kucaklaşma zamanı gelmiştir. İYİ Parti'nin Olağanüstü Kurultay'ında MHP'yle bütünleşme ve birleşme hamlesi Türkiye'nin gücüne güç katacak, yarım asırlık davamızı birlik ve dirlik içinde geleceğe taşıyacaktır. Çağrım birliğe, beraberliğe, barışmaya ve heyecanla tokalaşmayadır." ifadelerini kullanmıştı.