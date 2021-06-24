Bakan Akar açıkladı: Türkiye, Afganistan'da kalacak mı?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türkiye, Afganistan'da kalacak mı?" tartışmalarıyla ilgili konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hasass Güdüm Kiti-82 Teslimat Töreni'nde konuştu.

"Türkiye, Afganistan'da kalacak mı?" tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Hulusi Akar, "Şu an için alınmış bir karar yok" dedi.

Bakan Akar şunları söyledi: "Elde edilen kazanımların korunması ve gerekli şartlar sağlanırsa tarafımız tarafından sürdürülecektir. Bunu nasıl yaparız görüşmesini yapıyoruz. ABD’li heyetler ile bakanlığımızda görüşmeler yapılıyor. Bölgeye giden personelimiz bulunmamaktadır. Ülkemiz ve Afganistan’ın menfaatleri için uygun sonuçlar elde etmek için çalışıyoruz."