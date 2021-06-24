  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Bakan Akar açıkladı: Türkiye, Afganistan'da kalacak mı?

Bakan Akar açıkladı: Türkiye, Afganistan'da kalacak mı?

Bakan Akar açıkladı: Türkiye, Afganistan'da kalacak mı?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türkiye, Afganistan'da kalacak mı?" tartışmalarıyla ilgili konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hasass Güdüm Kiti-82 Teslimat Töreni'nde konuştu.

"Türkiye, Afganistan'da kalacak mı?" tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Hulusi Akar, "Şu an için alınmış bir karar yok" dedi.

Bakan Akar şunları söyledi: "Elde edilen kazanımların korunması ve gerekli şartlar sağlanırsa tarafımız tarafından sürdürülecektir. Bunu nasıl yaparız görüşmesini yapıyoruz. ABD’li heyetler ile bakanlığımızda görüşmeler yapılıyor. Bölgeye giden personelimiz bulunmamaktadır. Ülkemiz ve Afganistan’ın menfaatleri için uygun sonuçlar elde etmek için çalışıyoruz."

Etiketler hulusi akar mehmetçik asker
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dört gözle yollarını gözlüyorduk... Onlar Türkiye'ye, Türkiye de onlara kavuştu!
Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan ''25 milyonluk satış'' iddialarına yanıt
Başa mı dönüyoruz ? Delta varyantı görülen 18 kişi karantinada
CHP’li Başarır’dan, olay olacak Binali Yıldırım iddiası
Vaka artışının altından aynı neden çıktı
Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kanser ilacında ilk deneme
Kanal İstanbul inşaatı böyle görüntülendi
İstanbul'da kiralık daire fiyatları uçtu: İşte ilçe ilçe son durum
ODTÜ, Marmara'nın en derin noktasına indi... Haberler kötü!
Motorine yine zam geldi