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  4. 08 Ocak 2019 22:05

Bakan Albayrak: ''Emin adımlarla ilerliyoruz''

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak: ''Emin adımlarla ilerliyoruz''
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Sayın Cumhurbaşkanımız 2019’u da müjdelerle başlattı. Ekonomide dengelenme döneminin sağladığı her pozitif gelişmeyi vatandaşlarımıza yansıtmaya devam ediyoruz. Bütçe disiplininden taviz vermeden, ortaya koyduğumuz hedeflere emin adımlarla ilerliyoruz.' açıklamasında bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Sayın Cumhurbaşkanımız 2019’u da müjdelerle başlattı. Ekonomide dengelenme döneminin sağladığı her pozitif gelişmeyi vatandaşlarımıza yansıtmaya devam ediyoruz. Bütçe disiplininden taviz vermeden, ortaya koyduğumuz hedeflere emin adımlarla ilerliyoruz.' açıklamasında bulundu.

bakan albayrak , erdoğan
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