Bakan Bozdağ: Anayasanın 24. ve 41. maddesi değişecek

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ''Başörtüsü için tek maddede değişiklik yapılmasına karar verildi'' dedi. Bozdağ, ikinci düzenlemenin de 41. maddede olacağını söyledi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ TRT Haber'de gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları:

İşkenceye sıfır toleransı iktidar olunca hemen uyguladık.

Cezaevi yapmak övünülecek ve anlatılacak bir iş değil. Keşke suç işlenmese de cezaevleri olmasa. Bunlar mecbur olduğumuz işler.

BAŞÖRTÜSÜ İÇİN ANAYASA TEKLİFİ

CHP'nin TBMM'ye verdiği teklif esasında olmayan sorunu yeniden sorun haline getirecek bir dayanak teşkil ediyor. Özel sektörü ve diğer alanları kapsamıyor. Kamuda sadece bir mesleği icra eden kadınları kapsıyor. Bu düzenleme yasakçı zihniyet geldiğinde, olmayan sorunu yasal dayanaklı soruna dönüştürür.

CHP bu teklifi neden verdi? Bu teklif niye şimdi geldi. AYM'de milletin temel hak ve özgürlüklerini dava konusu eden CHP. Sebebi Başkanlık sistemidir, 50+1 sistemidir. Kendi sabit oyları yetmeyince, karşıdan oy alacak.

Sayın Cumhurbaşkanımızın yenme ve kazanma korkusu onları daha fazla insanlara yaklaşmaya da zorlayacaktır. Cumhurbaşkanımızın 20 yıldır yenilmeyen bir pehlivan oluşu, CHP'yi değişmeye zorlamıştır.

"BAŞÖRTÜSÜ İÇİN ANAYASANIN 24. MADDESİ DEĞİŞECEK"

Kılıçdaroğlu, Meclis'e teklifi verince, Cumhurbaşkanımız artık böyle bir sorun olmadığını söyleyerek karşı bir teklifte bulundu. Gelin bir güvence istiyorsanız daha iyisini yapalım, anayasa değişikliği yapalım. Biz bir çalışma yaptık. Hem siyasi hem uzman ekip birlikte istişare yaptık. Tek maddede değişiklik yapılmasına karar verildi. Bunun doğru yeri din ve vicdan hürriyetini düzenleyen anayasanın 24. maddesidir. Bu madde sadece başını örten kadınlarımıza değil başı açık kadınlarımızın da anayasada temel hak ve özgürlükler anlamında da şarta bağlanamayacağı ifade ediliyor.

41. MADDE DE DEĞİŞECEK

Düzenleme büyük bir kabul görecektir. CHP'nin de destek vermemek için fazlaca bir bahane bulacağını düşünmüyorum. İki maddelik bir düzenleme yapılacak. İkincisi de 41. madde. Aile Türk toplumunun temelidir. Türk toplumunun, devletinin güçlü olmasını istiyorsak ailenin güçlü olması gerekir. Sadece Türkiye'de değil birçok ülkede aileyi korumak için anayasada değişiklik yapıldı.

MADDE 24 NEDİR?

''Madde 24 – Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir.

14 üncü madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet, dini ayin ve törenler serbesttir. Kimse, ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz.Din ve ahlak eğitim ve öğretimi Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Din kültürü ve ahlak öğretimi ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. Bunun dışındaki din eğitim ve öğretimi ancak, kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcisinin talebine bağlıdır. Kimse, Devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasi veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz.''

MADDE 41 NEDİR?

''Madde 41 – Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır.

Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar.

(Ek fıkra: 7/5/2010-5982/4 md.) Her çocuk, korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir.

(Ek fıkra: 7/5/2010-5982/4 md.) Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır.''



Bozdağ'ın açıklamalarından diğer satırlar şöyle:

YARGI PAKETİ

Yakında detayları paylaşacağız.

MECLİS'TE ÇEKİÇLİ PROTESTO

Meclis, vekillerin değil milletin meclisidir. Milletin değerlerini vekillerin hepsi iç tüzüğe göre çalışarak koruyacak. Kürsü sorumsuzluğunu ortaya koymuştur. Genel kurullara silahla girilmez. Çekiçle girilmez, bu da silahtır. Vekillerin içeriye silahla girmeyeceği kabul edilerek aranmıyor. Yasaklara önce vekillerin uyması gerekir. İç tüzük değişikliği Türkiye'nin hayrına olur.

DEZENFORMASYON TEKLİFİ

Bu yasa kadar haksız saldırıya uğramış çok az yasa var.

'KİMYASAL SALDIRI' İDDİASINA TEPKİ

TTB Başkanı'nın söylediği sözler yenilir yutulur değil. Büyük bir iftiradır. TTB'nin üyeleri böyle bir başkanı taşımak zorunda değil. Önce Türk tabiplerinin buna karşı çıkması lazım. Bu ilk değil, bundan önce de TTB Başkanı'nın böyle açıklamaları var.

PKK'LI VE FETÖ'CÜLERİN İADESİ

Süreci takip edeceğiz. Türkiye sözünde duran bir ülkedir.

REFERANDUM ÇAĞRISI

Metin ortaya çıktığı zaman toptan karşı duruş ortaya koymaları bu milletle kavgalı oldukları anlamına gelir. Referanduma gidilmesi takdirde büyük çoğunlukla kabul edilecektir. Kim ailenin korunmasına karşı çıkabilir.CHP'li seçmenlerin çoğu da evet diyecektir.

Pandemi gelene kadar şehir hastanelerini yerin dibine soktular. Pandemide milletimiz şehir hastanelerini gördü.

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIK SİNYALİ

Karşıda denenmedik kim var?Kılıçdaroğlu denenmedi mi? İktidarsa, oldular geçmişte. Sayın Cumhurbaşkanımız dış politikayla uğraşıyor, ülkeyi AK Parti'yi yönetiyor. Türk halkı siyasetçilerinden çok daha akıllı. 'Bir de beni deneyin' diyor, millet de soruyor AK Parti'nin yaptığından daha farklı ne yapacaksın? Vatandaş 'seni niye deneyeyim' diye soruyor. Onlar bol bol güzel lafları diziyor alta. Bu milletin bunlara karnı tok.

Biz Türkiye Yüzyılı diyoruz. Vizyonumuzu açıklayacağız. Başkanlık sistemi, CHP'yi dönüştürdüğü gibi Türkiye'yi de dönüştürmeye devam edecektir.

Muhalefet dünü temsil ediyor. Biz diyoruz ki ileriye bakacağız. Biz yeniyi temsil ediyoruz. Sağlıkta reform, TOKİ, Kanal İstanbul yeni fikirler... Yeniyi açıklayacağız. Ayın 28'inde Cumhurbaşkanımız neler yapacağımızı açıklayacak.

Millet koşanı, çalışanı istiyor. Biz halkın arasındayız. İki esnafa uğrayıp seçim çalışması sanıyorlar.