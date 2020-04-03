Bakan Koca açıkladı; ölü sayısı 425'e yükseldi, yeni tedbirler geliyor!

Tüm dünyada binlerce insanın ölümüne yol açan koronavirüs salgını Türkiye'yi de sardı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından tüm Türkiye'nin büyük bir endişeyle beklediği son koronavirüs vaka ve ölüm sayılarını açıkladı.

Koca bugün yeni vaka sayısının 2786 olduğunu, 69 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu açıklamayla birlikte Türkiye'de toplam can kaybı sayısı 425'e toplam vaka sayısı ise 141 bin 716'ya yükseldi.

YENİ TEDBİRLER GELİYOR

Bilim Kurulu salgının riskle hissedildiği yerlerde daha sıkı önlemler alınması gerektiği kararını aldığını belirten Bakan Koca "Sayın Cumhurbaşkanmıza bu kararları ilettik" dedi. Koca, "Bilim Kurulu hareketin kısıtlanması tavsiyesi verdi. Bunları Sayın Cumhurbaşkanına sunduk o da kararlarını açıklayacaktır" dedi. Koca ayrıca "gençlerim hastalığı ya hissetmemekte yada hafif geçirdiğini daha önce ifade etmiştim" dedi.

Koca ayrıca "Çin ve Dünya Sağlık Örgütü bize bulaştırıcılık oranı olarak 2,7 demişti ancak bizim İstanbul'daki rakamlarımız 16." dedi.

GÜNLÜK TEST SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ



Bakanlığın verilerine göre bugünkü test sayısında da büyük artış gözlemlendi. Son 24 saatte 16 bin 165 test yapıldı ve 2 bin 786 yeni vaka tespit edildi. Açıklanan son rakamlarla birlikte Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 425'ya, toplam vaka sayısı ise 20 bin 921'e yükseldi.

484 HASTA İYİLEŞEREK TABURCU OLDU

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre, koronavirüs tedavisi gördükten sonra tamamen iyileşen hasta sayısı ise 415'e yükseldi. Toplam entübe olan hasta sayısı ise 783 olarak açıklandı. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı ise bin 251'e yükseldi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI ŞEHİT İLAN EDİLECEK Mİ ?

Bakan Koca ayrıca son günlerde sağlık çalışanları arasında artan koronavirüs kaynaklı ölümlerle ilgili olarak da "Gönlümden şehit olarak geçmeleri yatar" dedi.

Bakan Koca'nın açıklamaları şu şekilde;

Koronavirüsle mücadelemizde bilinç biraz daha gelişti. Coronanın ne kadar kısa sürede yayıldığını önceki konuşmamızda anlatmıştım. Sağlıklı görünen bir kişi en az 30 kişiye bulaştırmıştı. Bu kişiye virüs taşıyan diyelim. Virüsü en başta taşıdığını kendisi de bilmiyordu. Yanındaki ailesine bulaştırdı. Gittiği hastanedeki muhasebeciye bulaştırdı. Odasındaki temizlik görevlisine bulaştırdı. Temizlik görevlisi ve muhasebeci hayatını kaybetti. İş yerindeki arkadaşına bulaştırdı. O da ailesindeki 5 kişiye bulaştırdı. Bu örneği göz önünde bulundurmanızı rica ediyorum.

EVDEN ÇIKMAYIN!

Bu kadar kişi gözlem ve tedavi altına alınmadan önce de virüs taşıyordu. Şüpheli görülüp karantinaya alınmadan öncede işlerini sürdürüyorlardı. Arkadaşlarıyla buluşuyor kalabalık ortamlara giriyorlardı. Tespit edilmemiş başka hastalar gerçeğini ilave edin. Yayılımın ne kadar kolay olduğunu hatırlayın. Virüsün yayılım zincirini kıracak, kendimizi izole edeceğiz. Büyüklerimi uyarıyorum evden çıkmayın. Gençlerimizi uyarıyorum, virüsü taşıyıp taşımadığını bilemezsiniz.

GENÇLERE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI MI GELİYOR ?

Gençlerimizin bizi anlayacağından emin olmak istiyorum. Bilim Kurulu salgının riskle hissedildiği yerlerde daha sıkı önlemler alınması gerektiği kararını aldı. Sayın Cumhurbaşkanmıza bu kararları ilettik.

Hastalığa karşı zafer elde etmenin yolu yayılmasını engellemektir. Virüsün bütün gücü yayılma fırsatıdır. Virüse bu gücü tanımayalım. Kendimizi izole edelim. Yuvamız en büyük gücümüzdür.

EN RİSKLİ İLLER İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE KONYA!

Nüfusa göre en riskli illerimiz İstanbul, Ankara, İzmir, Konya'dır. 20 yaşından itibaren daha yoğun görüldüğü, erkellerin kadınlara göre görülme oranının daha yüksel olduğunu söylemek istiyorum. Gençlerim hastalığı ya hissetmemekte yada hafif geçirdiğini daha önce ifade etmiştim. Şuan 25 ilde can kaybımız olmadı. En yüksek can kaybımız 210 ile İstanbul.

HAYATINI KAYBEDENLERİN %80'İ 60 YAŞ ÜSTÜ

60 yaş üstünün çok kritik olduğu, yoğun bakımda yatan hastaların %64'ünü oluşturuyor. Hayatını kaybedenlerin %80'i 60 yaş üstü oluşturuyor.

YOĞUN BAKIMDAKİ HASTALARIN %74,4'ÜNDE BAŞKA HASTALIKLAR DA VAR

Yoğun bakımdaki hastalarımızın %74.4'ünde en az bir alt hastalık olduğunu görüyoruz. Risk oluşturan hastalıkların başında astım hastaları geliyor. KOAH hastalarımızın 55-90 yaş arasında seyrettiğini görüyoruz. Hastaların özellikle yaş farkı göstermeden vefat edenlerin olduğunu görüyoruz.

Sosyal izolasyon konusunda çokça çağrı yapmamıza rağmen başarılı olduğumuzu görmüyorum. Başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerimizde uyulmadığını görüyoruz. Belirti vermeyen taşıyıcılar olan gençlerimizin de riski daha fazla arttırdığı ortadadır.

BİLİM KURULU ÜYELERİNDE KORONAVİRÜS VAKASI VAR MI?

Herkesin test yaptırma talebiyle doğru olmadığını biliyoruz. Bu ortamda da şu an bu virüs olabilir. Bilim Kurulu üyelerinde de pozitif olabilir. Bir arkadaşımızın durumunun böyle olduğunu söyleyebilirim. Fakat isim söylememi beklemeyin

ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDEKİ MASKE DURUMU

Malzeme ekipman noktasında bir gayret içinde olduğumuzun çabası içerisindeyiz. Tabi ki bazı kurumlarımızın farklı uygulamaları olabilir. Bunun doğru olmadığını, çalışan tüm personelimizin ihtiyaçlarının giderilmesi gerektiğini belirtiyoruz. İhtiyaç konusunda gerekli teminleri de yapıyoruz.

2. BİR KURUL OLUŞTURACAK

Umre ve yurt dışından gelenler farksız bir şekilde. Sadece yurt dışından gelenlerin sayısı 357 bindi ve Umrecilerin oranı %6'ydı. Bu dönemde birçok arkadaşımız ekrandan daha sağlıklı bilgi vermek noktasında gayret içinde oldular. Önümüzdeki günlerde daha çok vakaların konuşulduğu, sayıların konuşulduğu dönemden farklı olarak, psikolojik yönleri ve farklı bir ekibin oluşacağı bir hazırlık içerisindeyiz. Yeni süreçte 2. bir kurulun duyurusu sizlere yapılacak.



İyileşen 69 hastamız daha var. Kayıp sayımız düne kıyasla az. Tablonun bütünü ise bize şunu söylüyor: Temas içinde olmamalıyız, araya mesafe koymalıyız, kendimizi izole etmeliyiz. Virüsün yayılmasını tedbirleri uygulayarak durdurabiliriz



🔍 https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/I2PH5la906 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 3, 2020

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Koronavirüsler, hem hayvanlarda hem de insanlarda bulunan geniş bir virüs ailesidir. Bazıları insanları enfekte eder ve soğuk algınlığından, Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha ciddi hastalıklara neden olduğu bilinmektedir.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

COVID-19'un en yaygın semptomları ateş, yorgunluk ve kuru öksürüktür. Bazı hastalarda ağrı ve sızı, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı veya ishal olabilir. Bu semptomlar genellikle hafiftir ve yavaş yavaş başlar. Bazı insanlar enfekte olur, ancak herhangi bir semptom görülmez ve kendilerini kötü hissetmezler. Çoğu insan (yaklaşık% 80) özel tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşir. COVID-19 virüsünü alan her 6 kişiden yaklaşık 1'i ağır hastalanmakta ve nefes almakta güçlük çekmektedir. Yaşlı insanlar ve yüksek tansiyon, kalp problemleri veya diyabet gibi altta yatan tıbbi sorunları olanların ciddi hastalık geliştirme olasılığı daha yüksektir. Hastalığa yakalanan insanların yaklaşık % 2'si ölmüştür. Ateş, öksürük ve nefes almada zorluk çeken insanlar mutlaka tıbbi yardım almalıdır.

CORONA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

COVID-19 virüsü kişiden kişiye, hasta bir kişi tarafından öksürme, hapşırma veya solunum esnasında havaya atılan küçük damlacıklar yoluyla bulaşır. Hasta kişinin yakınında bulunan diğer kişiler havadaki damlacıkları soluyarak enfekte olabildikleri gibi, damlacıkların etraftaki nesnelere ve yüzeylere düşmesi ve insanların buralara temas etmiş kirli elleriyle gözlerine, burunlarına veya ağızlarına dokunmasıyla da COVID-19’a yakalanmaları mümkündür. Bu yüzden hasta olan bir kişiyle arada 1 metreden (3 feet) daha fazla mesafe bulundurmak ve elleri sık sık yıkamak çok önemlidir. DSÖ, COVID-19'un yayılma yolları konusunda devam eden araştırmaları değerlendirmekte ve güncellenmiş bulguları paylaşmaktadır.

CORONA VİRÜSÜNDEN NASIL KORUNURUZ?

Mümkün olduğu kadar yurtdışına yolculuk yapılmaması önerilmektedir. Yurtdışına çıkışın zorunlu olduğu durumlarda aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir:

Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Koronavirüs (COVID-19) için de geçerlidir. Bunlar;

El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.

Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).

Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık temizlenmelidir

Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en aza indirilmelidir.

Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmeli, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılmalı, mümkünse kalabalık yerlere girilmemeli, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burun kapatılmalı, tıbbi maske kullanılmalıdır.

Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri yemekten kaçınılmalıdır. İyi pişmiş yiyecekler tercih edilmelidir.

Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve hayvanların kesilebileceği alanlar gibi genel enfeksiyonlar açısından yüksek riskli alanlardan kaçınılmalıdır.

Seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir solunum yolu semptomu olursa maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı, doktora seyahat öyküsü hakkında bilgi verilmelidir.

CORONA VİRÜSÜ İLE COVİD 19 ARASINDAKİ FARK NEDİR?

COVID-19, en son keşfedilen koronavirüsün neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. Bu yeni virüs ve hastalık, Aralık 2019'da Çin'in Wuhan kentinde salgın başlamasından önce bilinmiyordu.