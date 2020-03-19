Bakan Koca: ''Koronavirüsten ölen sayısı 3'e yükseldi''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu'nda, yeni tip corona virüsle (Covid -19) mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgilendirme yaptı.

Bugün TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine koronavirüs ile mücadele kapsamında attıkları adımlar konusunda bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aytaç Yalman'ın vefatı ile ilgili olarak Yalman'ın corona virüs sonucu vefat etmesiyle vaka sayısının 3'e yükseldiğini açıkladı.

Yeni tip corona virüs ile mücadele konusunda TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerini bilgilendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugüne kadar 10 bini geçen test yaptıklarını belirterek ''Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde, yarın sabah itibarıyla olma ihtimalini yüksek gördüğümüz, hızlı tanı kiti devreye girmiş olacak'' demişti.

AYTAÇ YALMAN AÇIKLAMASI

Bakan Koca, eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın (80) vefatıyla ilgili de konuştu.

Koca şu ifadeleri kullandı:

''Aytaç Yalman'ın vefatı ile ilgili. Bu konu net ifade etmek istiyorum. 4 gün önce bizim eski GATA denilen hastanemize müracaat ediliyor. Gelir gelmez entübe ediliyor. Daha önce KOAH tanısı ile takip edilen bir hasta. Yaklaşık 6 saat sonra ex kabul ediliyor. O dönemde yapılan test negatif çıkıyor. Klinik bulgusu KOAH olmasına rağmen şüpheli olabilir düşüncesiyle çevresi taranıyor. Orduevi dahil olmak üzere. Eşi dahil olmak üzere herkes taranıyor. Eşi dahil pozitif çıkanlar oldu dün. Böyle bir vakada başta negatif sonra pozitif olabilir mi? Olabilir. Biz bunu yeni tanıyoruz. Başta pozitif olup yine yoğun bakım şartlarında yatan halen 3 gün sonra negatif olan 7 gün sonra pozitif olan vakamız da var. Pencere dönemi olduğu söyleniyor. Eşi ve yakınlarında pozitif çıkması nedeniyle de hekim arkadaşlar bunu corona virüs olabilir şeklinde yorumladılar. Bu anlamda hayatını kaybeden vaka sayımız 3 kişi olmuş oldu.''

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