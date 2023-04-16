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Bakan Kurum, ''Reis'i ara'' sözlerine kayıtsız kalamadı

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Pendik'teki "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye" programına katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum gençlerin isteği üzerine Erdoğan'ı aradı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pendik'teki "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye" programına telefonla bağlanarak gençlere seslendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Pendik'te "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye" programına katıldı. Gençlerle bir araya gelen Bakan Kurum "Reis'i ara" çağrılarına kayıtsız kalmayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı.

TELEFONLA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I ARADI
Telefonla Pendik'teki programa bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinde Pendik'in yoğun desteğini alacaklarına inandığını belirtti.

ERDOĞAN: İNŞALLAH SANDIKLARI PATLATACAĞIZ
Pendik'in 14 Mayıs'ta neler yapacağını şimdiden görür gibi olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fakat tabii durmayacağız, daha fazla çalışacağız ve inşallah sandıkları da patlatacağız. Ben ana kademeye, kadın kollarına ve gençlere özellikle sesleniyorum; durmak yok, yola devam, diyorum. Bizim bu sloganımız malum ilk günden bugüne devam eden bir slogandır. Bugüne kadar gençlerimiz bundan hiçbir zaman taviz vermediler, şimdi de taviz vermeyeceklerine inanıyorum." diye konuştu.

Erdoğan'ın programa bağlanması üzerine gençlerin büyük coşku yaşadığı görüldü.

Etiketler bakan kurum erdoğan reisi ara
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