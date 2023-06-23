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Bakan Mehmet Şimşek'ten yeni açıklama

Bakan Mehmet Şimşek'ten yeni açıklama
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi politikalarının kısa vadede fiyat istikrarını ve finansal istikrarı hedeflediğini belirterek, "Bu hedeflere ulaşmada kararlıyız." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek İstanbul'a hareketinden önce Ankara Esenboğa Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Buna göre Şimşek, yaptığı değerlendirmede, "Ekonomi politikalarımız kısa vadede fiyat istikrarını ve finansal istikrarı hedeflemektedir. Bu hedeflere ulaşmada kararlıyız. Merkez Bankasının dünkü açıklamasında belirtildiği gibi bu bir süreçtir. Kararlılıkla kademeli olarak bu süreç yönetilecektir." ifadesini kullandı.

Şimşek aynı açıklamasını Twitter üzerinden de paylaştı:

Etiketler mehmet şimşek bakan açıklama faiz
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