  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 23 Ocak 2021 15:33

Bakan Pakdemirli yanıtladı: Gıda fiyatlarındaki artışın nedeni ne?

Hürriyet Gazetesi'nden Fatih Çekirge, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye gıda fiyatlarındaki artışın nedenlerini sordu.

Bakan Pakdemirli yanıtladı: Gıda fiyatlarındaki artışın nedeni ne?
A+ A-

Ayçiçek yağından tereyağına, peynirden yumurtaya pek çok üründe etiket fiyatları sürekli artıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye gıda ürünlerindeki fiyat artışının nedeni soruldu. Bakan Pakdemirli net cevap verdi, "Sorun stokçuluk" dedi.

Stoklamanın geçici olduğunu düşündüğünü belirten Bakan Pakdemirli, ülkelerin gelecekteki korku nedeniyle bu yola başvurduklarını söyledi.

Bakan Pakdemirli, salgın korkusuna bir de kuraklık tehlikesi ve küresel ısınma sorununun eklendiğini belirtti. Fiyat artışının salgında rahatlama olana kadar süreceğini, mayıs ayı gibi bir rahatlama yaşanabileceğini

Hürriyet

bakan , pakdemirli
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM