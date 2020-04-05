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  4. 05 Nisan 2020 15:37

Bakan Soylu ile Özgür Özel sosyal medyada birbirine girdi

Ölüm orucunun 288’inci gününde hayatını kaybeden Grup Yorum üyesi Helin Bölek’in ardından, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel arasında sosyal medyada tartışma yaşandı.

Bakan Soylu ile Özgür Özel sosyal medyada birbirine girdi
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Özgür Özel sosyal medya hesabından “Helin Bölek'in ölüm orucundayken yaşamını yitirmesinin üzüntüsü içindeyiz. Gün, ölüm orucunu sürdüren Mustafa Koçak ve İbrahim Gökçek'i yaşatmak için harekete geçme günüdür. Talepler yerine getirilmeli, toprağa yeni bir canın düşmesi engellenmelidir" diye yazdı.

İçişleri Bakan Süleyman Soylu Twitter hesabından CHP’li vekilleri hedef alarak Özgür Özel’e şunları yazdı:

"DHKP-C'NİN DEĞİRMENİNE ÖLÜ TAŞIYAN DA SİZSİNİZ"

“Hastaneye kaldırıldığı halde DHKP-C’nin talimatıyla tedavisini engelleyerek hastaneden çıkartıp ölüme yatıran sizin milletvekilleriniz. Ölümü kutsallaştırıp DHKP-C’nin değirmenine ölü taşıyan da sizsiniz @eczozgurozel

Gerçek yüzünüz bir kere daha görüldü, örgüt yalakaları.”

ÖZEL’DEN SERT CEVAP

İçişleri Bakan Süleyman Soylu’nun kendisi etiketleyerek yaptığı paylaşıma CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel sert şekilde cevap verdi.

Özel, “CHP'nin adını bir örgütle yan yana getirirken insan biraz utanır @suleymansoylu

Örgüt yalakası, senin gibi bir örgütten finansman elde edendir; bir örgütü kampanyasında kullanandır; bir örgüte ne istediyse verendir. Senin ve DHKP-C’nin aksine ölümü değil yaşamı kutsuyoruz!” dedi.

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