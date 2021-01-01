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  4. 01 Ocak 2021 14:02

Bakan Soylu paylaştı: Burası terör örgütünün psikolojisini çökertti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Belbuka Kalekol Üs Bölgesi'ni ziyaret etti. Ziyaretinde çekilen fotoğrafları sosyal medya paylaşan Bakan Soylu, ''Bu üs bölgesi, terör örgütünün psikolojisini çökertti'' notunu yazdı.

Bakan Soylu paylaştı: Burası terör örgütünün psikolojisini çökertti
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Bakan Soylu, yılbaşında Van'ın Çatak ile Şırnak'ın Beytüşşebap ilçeleri arasındaki Kato Jirka bölgesinde bulunan Belbuka Kalekol Üs Bölgesi'ne ziyarette bulundu. Bakan Soylu, ziyareti sırasında çekilen fotoğraflarını Twitter hesabından paylaşarak, "Belbuka Üs Bölgesi. Bu üs bölgesi, terör örgütünün psikolojisini çökertti. Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde Belbuka. (Berbuka-Gelin Taşı), teröristlerin sahte hikayeleriyle değil, tarihin emaneti, kendi hikayesiyle anılıyor" ifadelerini kullandı.

 

DHA

terör örgütü , belbuka kalekol üs bölgesi , içişleri bakanı süleyman soylu
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