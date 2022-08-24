Bakan Soylu'dan festival yasaklarını böyle savundu: 'Sahtekarların yapmak istediği organizasyon...''

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapılması beklenen MilyonFest Fethiye'nin valilik tarafından iptal edilmesine tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na "Festival adı altında bir dizi sahtekarın gayrikanuni olarak yapmak istediği hiçbir organizasyona devlet izin vermez" diyerek yanıt verirken "Valileri İmamoğlu ile karıştırdın galiba" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla'nın Fethiye ilçesinde 1-4 Eylül tarihleri arasından yapılması beklenen 'Milyonfest Fethiye'nin Muğla Valiliği tarafından yasaklanmasının ardından “Valileri uyarıyorum; öyle kafanıza göre gençlerin eğlenmesini yasaklayacaksınız, biz hepimiz de boynumuzu eğeceğiz mi zannediyorsunuz?” sözleriyle karara tepki gösteren CHP Kemal Kılıçdaroğlu’na yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “SSK (eski) Genel Müdürü, sözüm ona valileri tehdit etmiş” ifadelerini kullanan Soylu, “Festival adı altında bir dizi sahtekarın gayrikanuni olarak yapmak istediği hiçbir organizasyona devlet izin vermez” dedi.

Soylu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"SSK (eski) Genel Müdürü, sözüm ona valileri tehdit etmiş, Çok korkmuşlar(!) Festival adı altında bir dizi sahtekarın gayrikanuni olarak yapmak istediği hiçbir organizasyona devlet izin vermez Tehditlerin, oyunbazlığın, devlete sökmez. Valileri İMAMOĞLU ile karıştırdın galiba."

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’nın bu yıl 1-4 Eylül tarihleri arasında ikincisi düzenlenecek olan 'Milyonfest Fethiye'nin Muğla Valiliği tarafından iptal edildiğini duyurmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, Valileri keyfi yasak kararlarına karşı uyarmıştı.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında şunları yazmıştı: “Valileri uyarıyorum; öyle kafanıza göre gençlerin eğlenmesini yasaklayacaksınız, biz hepimiz de boynumuzu eğeceğiz mi zannediyorsunuz? Yok öyle yağma. Konser yasaklamaya devam ederseniz, milyonları karşınızda bulacaksınız. Şakşakçılık yapmayın, devletin valisi olun. Devletin!”

FESTİVAL YASAKLARI SÜRÜYOR

Son dönemde keyfi gerekçelerle yasaklanan konser ve festivallere her gün bir yenisi ekleniyor.

Balıkesir'de düzenlenecek olan Zeytinli Rock Festivali, gerici grupların şikayeti üzerine Burhaniye Kaymakamlığı tarafından 'güvenlik' bahanesiyle iptal edilmişti. Son olarak Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, dün (23 Ağustos) bu yıl ikincisi düzenlenecek olan 'Milyonfest Fethiye'nin Muğla Valiliği tarafından iptal edildiğini duyurdu.