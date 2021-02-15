Bakan Soylu'ya rest: ''Ya özür dile ya da istifa et!''

10 Şubat'ta Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK terör örgütü tarafından kaçırılarak alıkonulan 13 yurttaş şehit edildi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘şehitlerin kanı’ üzerinden siyaset yaptığını öne sürerek Soylu’ya sert tepki gösterdi.

Soylu’yu istifaya çağıran Özdağ, şu paylaşımları yaptı:

“Sayın Süleyman Soylu, şehitlerimizin aziz hatırasına ve yakınlarının acılarına karşı azıcık hürmetiniz ve saygınız varsa bu milletten özür dileyin ve istifa edin. Sokak ağzıyla açıklamalar yaparak milletimizin temiz duygularını istismar etmeyi de bırakın.

Şehitlerimiz ölmüyor, el-Hak iman ettik ve dahi ilan ediyoruz. Şehitlerimiz ölmüyor evet, ama vatan evlatlarımızın kanı üzerinden siyaset yapan, ikbal devşiren ne kadar iki yüzlü karanlık figür varsa, maalesef bu milletin umutlarını öldürüyor.

PKK teröristleri tarafından şehit edilen masum vatandaşlarımıza Cenab-ı Hak’tan rahmet, akraba ve yakınlarına da sabır diliyorum. Ve soruyorum; yıllardır PKK’lı teröristlerin elinde rehin tutulan masumları, bugüne kadar niçin kurtarmadınız? Milletimizin bilmeye hakkı yok mu?

Terör belasını bile siyasetlerine şov malzemesi yaptığı iddia edilenlerin böyle bir operasyonda yine benzer kaygılar taşıyıp taşımadığını milletimiz ve herşeyden önce şehit yakınları öğrenmek istiyor.

Çarşamba açıklanacağı söylenen müjdenin bu konuyla bir alakası var mıydı?

Operasyondan beklenilen elde edilemeyince mi açıklamadan vazgeçildi? Eğer böyle değilse açıklamaktan vazgeçilen müjde neydi? Yıllardır asker ve polislerimiz PKK’nın elinde rehinken mi terörist elebaşısının ve kardeşinin TRT’de mektubunu okutup röportajlarını yayınlattınız?

Genelkurmay ve Milli Savunma Bakanının açıklamaları birbirinden niçin farklı? Koskoca MSB’nın bizzat yönettiği bir operasyonda bunca şehit verilmişken ortada büyük bir başarı varmış gibi açıklamalar da ne oluyor? Madem başarı var, niçin şehit açıklamasını bir valiye yaptırıyorsunuz?

Yıllardır PKK'nın elinde rehin olan asker, polis vatandaşlarımızı kurtarmak için operasyon yapılıyor, 13 asker-polis yurttaşımızla birlikte 16 şehit veriyoruz, sonra milletin gazını almak için karşı taraftan 48 kişi öldürdük diyorsunuz.”