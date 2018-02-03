Başbakan Yıldırım'dan Zeytin Dalı açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Tekirdağ il kongresinde konuştu.

Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Kendini bilmez CHP milletvekili diyor ki 'PYD terör örgütü değil' diyor. Bu ne haddini bilmezlik, bu ne aymazlık? Daha ne göreceksin? 90'dan fazla roket fırlatılmış, siviller hayatını kaybetmiş, 40 yıldır milletimizin başına bela olmuş PKK/PYD/YPG sülalesi aynı boyun soyundan. Aynı soysuzlardan. Neresi terör örgütü değil bunların?

(CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na) Eğer her şeyin milli olmasını istiyorsan AK Parti'ye bak. Milli ittifak var, buyur sen de katıl. Hep beraber yolumuza devam edelim. Lafla millilik olmaz, millilik Afrin'de teröristlerin başına bomba gibi düşmekle olur.

Zeytin Dalı Harekatı'nda hiçbir şekilde sivillere yönelik amacı yoktur. Bu harekatta tek zarar gören varsa o da bizim Hatay'da Kilis'te yaşayan vatandaşlarımızdır. 15 günde 90'dan fazla roket saldırısı oldu. Kahraman Mehmetçik Afrin'de destan yazıyor. Vatan kurtarmak mesele olunca 81 milyon yollara düşeriz. Bu harekat komşular için özgürlük demek, bütün insanlığın vicdanı demek. Hiçbir zaman terör örgütlerinin propagandasına katılıp harekata gölge düşürmeye çalışanlara müsamaha göstermeyiz. Bazılarının AK Parti'ye düşmanlığı o kadar artmış ki ak olana kara demekten geri durmuyorlar. PKK da, PYD de, YPG de, DEAŞ da aynı yolun yolcusu. Bunlar terör örgütleridir. Zeytin Dalı Harekatı, terörün başının bulunduğu yerde ezilme harekatıdır.

Zeytin Dalı Harekatı, zulüm altında inim inim inleyen Arapların, Kürt kardeşlerimizin, Türkmen kardeşlerimizin bu zulümden kurtarılma harekatıdır. Zeytin Dalı Harekatı, emperyalistlerin sınırlarımız boyunca kurmaya çalıştıkları, terör devletinin, terör kuşağının sona erdirilmesi, yok edilmesi harekatıdır."