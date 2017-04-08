Başbakan Yıldırım'san Kılıçdaroğlu'na salvolar

Başbakan Binali Yıldırımİstanbul Yenikapı'da düzenlenen mitingde partililerine seslendi. Yıldırım'ın hedefinde FETÖ ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu vardı.

İstanbul şehirlerin anası, barışın, hoşgörünün, kahramanlığın sarsılmaz kalesidir. Bu şehrin güzel insanları 15 Temmuz gecesi bütün dünyayı bir kez daha kendisine hayran bıraktı. İstanbul'a o gece gösterdiği o unutulmaz direniş için şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanımız, Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıktığınız için sizlere teşekkür ediyorum İstanbul! Şehitlerimiz, ruhunuz şad olsun! Allah sizden razı olsun gazilerimiz. Başınız her zaman dimdik olsun ey şehit ailesi kardeşlerimiz.

KILIÇDAROĞLU'NA SORDU: MADEM HER ŞEY YALANDI...

15 Temmuz direnişine kontrollü darbe diyenlere İstanbul, 16 Nisan'da cevap vermeye hazır mı? Çok değil 8 ay önce bu kürsüde darbeyi lanetleyen Kılıçdaroğlu bugün diyor ki; 15 Temmuz kontrollü bir darbedir. Madem bir yalandı, Yenikapı'da milli irade mitingine katılıp miltyonlara neden yalan söyledin. 15 Temmuz'da İstanbul'un kadınlarının her biri Nene Hatun oldu. O gece İstanbul geçilmedi. O gece milli iradeye kastedenler geldikleri gibi gittiler.

"15 TEMMUZ'DA SERT KAYAYA ÇARPTILAR"

Bunlar 15 Temmuz'da sert kayaya çarptı. İstanbul bugün sizi denize dökeceğiz diyenlere Yenikapı meydanından cevap veriyor. Muhteşemsin İstanbul! Allah sizden razı olsun. Rabbim nazarlardan korusun İstanbul'u. Sayın Cumhurbaşkanım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınız döneminde birlikte çalıştık. Ak Parti'yi kurarken de beraberdik. 3 Kasım seçimlerinden beri ülkemizin baştan başa imar edilmesi için de yine beraber çalıştık. Bizim hareketimizde ben yok biz var. Bizim mücadelemizde kardeşlik var. Bizim mücadelemizde birlik ve beraberlik var. 15 yılda İstanbul'a merkezi hükümet olarak 139 milyarlık yatırım ve destek sağladık. 7 tepeli İstanbul'a dev eserler kazandırıyoruz. İstanbul Ankara hızlı treni, Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, 3. Havalimanını yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın hayali Kanal İstanbul projesini de hayata geçiriyoruz.

"TIPKI 1. DÜNYA SAVAŞI GİBİ"

Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı dış saldırıları, tuzakları görüyorsunuz. Tıpkı 1. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi Türkiye'yi dize getirmek isteyenler karanlık bir oyun peşinde. Cumhurbaşkanımıza suikast planları yapıyorlar, hükümetimizi yok etmeye çalışıyorlar. Ama başaramadılar. Ne çukur kazanlar, ne FETÖ milletin yolunu kapatamadılar kapatamayacaklar. Allah'ın yardımı ve millet iradesiyle her türlü saldırıyı püskürttük. Halkın tercihini sindiremeyenlere karşı dik durduk. Sandıktan çıkan her EVET şer odaklarının hesaplarını bozacak. İstanbul 16 Nisan'a hazır mı?

"EN BÜYÜK ESERİMİZ CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ"

Şimdi Türkiye'nin en büyük eserini inşa etmek için hazırız. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hiç kuşkusuz en büyük eserimiz olacak. Türkiye'de artık güçlü hükümetler dönemi başlıyor. Güçlü meclis dönemi başlıyor. Türkiye kalıcı istikrara kavuşacak. Ekonomi daha hızlı büyüyecek. Demokrasi standartlarımız yükselecek. Yargı sadece bağımsız değil aynı zamanda tarafsız olacak. Gençlerimiz, siyasetle tanışacak.

YENİKAPI MİTİNGİNDE NELER OLMUŞTU ?

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla siyasi parti liderleri 7 Ağustos'ta Yenikapı mitinginde biraraya gelmişti.