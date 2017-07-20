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  4. 20 Temmuz 2017 10:50

Başbakan'dan sert uyarı: Zamansız ve tehlikeli

Başbakan Yıldırım, Akdeniz açıklarında doğalgaz arama çalışmaları başlatan Rum yönetimine tepki gösterdi.

Başbakan'dan sert uyarı: Zamansız ve tehlikeli
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Başbakan Yıldırım, ''Türkiye, Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının işbirliği için bir fırsat olduğunu düşünmektedir ancak Rum tarafının tek yanlı adımları zamansız, tehlikeli ve çözümsüzlüğü teşvik eden özelliktedir'' dedi.

KKTC'de bulunan Başbakan Binali Yıldırım, Lefkoşa'da, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 43. yıldönümü töreninde konuştu.

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Türkiye, Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının işbirliği için bir fırsat olduğunu düşünmektedir ancak Rum tarafının tek yanlı adımları zamansız, tehlikeli ve çözümsüzlüğü teşvik eden özelliktedir.

Rum tarafının yıllardır devam eden uzlaşmaz, anlaşmaz siyasetinin bedelinin Kıbrıs Türk'üne ödetilmesi ciddi bir çelişki, büyük bir haksızlıktır. Bu sebeple Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız, dayanaksız kısıtlamalara son verecek adımlar artık vakit geçirilmeden atılmalıdır. Ancak ister bu yönde adım atılsın, isterse atılmasın, Kıbrıs Türk halkının yaşam seviyesini daha da ileriye götürecek kudret ve iradeye sahip olduğumuzu bir kez daha buradan ilan ediyorum.

Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk halkının Doğu Akdeniz'deki uluslararası hukuktan doğan hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceğini bir kez daha ifade eder ve özellikle bu noktada tüm tarafların daha sorumlu davranmasını öneririm."

binali yıldırım , başbakan , kktc
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