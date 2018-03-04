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  4. 04 Mart 2018 16:42

BBP Genel Başkanı Destici: ''Tavrımız net''

Büyük Birlik Partisi genel Başkanı Mustafa Destici, ittifak hakkında açıklamalarda bulundu.

BBP Genel Başkanı Destici: ''Tavrımız net''
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa  Destici, "Milli ve yerli olan 'Cumhur İttifakı'nı parçalamak, bu ittifaka yönelik  fitne ateşini yakmak adına ortaya atılan bir takım söylentilere itibar etmiyoruz.  Kimsenin de itibar etmemesini salık veriyoruz." dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Kadın Kolları Genel Başkanlığı tarafından Dünya  Kadınlar Günü vesilesiyle bir otelde düzenlenen programa katıldı.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla  başlandı. Programda, Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dua edildi.

Program kapsamında bir konuşma yapan Destici, Türk örf ve adetinin ve  İslam dininin kadına şiddeti ve tacizi yasakladığını belirterek, buna rağmen  toplumda üzücü birçok olayın yaşandığına dikkati çekti.

Destici, kadına şiddet ve çocuklara cinsel istismarla ilgili gerekli  adımların yıllardır atılamadığına değinerek, "Biz bu suçlarla ilgili cezaların  hem adaletin yerine getirilmesi hem caydırıcılık anlamında en üst düzeye  çıkartılmasını savunuyoruz. Özellikle bu hususla ilgili idam cezasının mutlaka  ama mutlaka getirilmesini başından beri söylüyoruz." ifadesini kullandı.

"BİZİM TAVRIMIZ NET, BİZ BU İTTİFAKIN YANINDAYIZ"

Destici, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin ardından artık  hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını gördüklerini aktararak, "Bugün Türkiye,  bunu yaşıyor. Bir 15 Temmuz öncesi var, bir 15 Temmuz sonrası var. Şimdi bazıları  bize diyor ki 'Ne değişti?' 15 Temmuz oldu, daha ne olsun. Türkiye, bir işgal  girişimiyle, bir darbe girişimiyle bir iç savaş girişimiyle karşı karşıya kaldı.  Değerlendirmeler yapılırken hiç kimse bunu göz ardı etmemeli." dedi.

Partiler arası ittifaka imkan veren yasal düzenlemenin TBMM'ye sevk  edildiğini anımsatan Destici, şöyle devam etti:

"Şimdi bakıyoruz Cumhuriyet Halk Partisinin başını çektiği bir grup  bunu şiddetle eleştiriyor. Yarın bizi de ziyaret edecekler. Biz HDP hariç elbette  ki bütün siyasi partilerle otururuz konuşuruz ama bizim tavrımız net, biz bu  ittifakın yanındayız. Dolayısıyla da sonuna kadar yanında durmaya devam edeceğiz.  Seçim güvenliği meselesiyle ilgili eleştirileri de anlamakta güçlük çekiyoruz.  Seçim güvenliğiyle ilgili uyum yasaları paketindeki maddelere bakıyoruz. Bunların  daha çok PKK'nın ve onun uzantılarının seçim güvenliğini yok ettiği unsurlar  dikkate alınarak hazırlandığını görüyoruz. Şimdi bakıyorum Cumhuriyet Halk  Partisi adeta HDP'nin sözcülüğünü yapar gibi HDP'nin söyleyeceği şeyleri  söylüyor. Bunlar doğru şeyler değil. Seçim güvenliğinden bahsedilecekse  trilyonlarca Hazine yardımı alıyorlar, kurdurun sisteminizi sandık sandık  oylarınızı hesaplayın."

Destici, Büyük Birlik Partisi olarak hiçbir komplekse kapılmadan  doğrunun yanında, yanlışın karşısında olacaklarını vurguladı.

Destici, şunları kaydetti:

"AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi arasında başlatılan seçim  ittifakında biz de Büyük Birlik Partisi olarak bu ittifakı desteklediğimizi, bu  ittifakın yanından olduğumuzu ve dolayısıyla bu ittifakın içerisinde yer  alacağımızı da ifade ettik. Şimdi Büyük Birlik Partisinin bu ittifakın içerisinde  nasıl yer alacağı üzerine tartışma başlatıldı. Bizim bu süreçteki yol haritamız  şudur, öncelikli olarak Meclis'teki uyum yasaları süreci tamamlanacak,  dolayısıyla da yasal olarak siyasi partilerin hangi şekilde ittifak yapacağı net  olarak ortaya çıkacak. Bu süreci takip ediyoruz ve buna ziyadesiyle katkı  sağlamaya çalışıyoruz. Bu tamamlandıktan sonra partiler ittifakta nasıl yer  alacaklar, bu ittifak edecek partiler arasında müzakere edilir. Daha sonra bu  müzakereler partilerin yetkili kurullarına getirilir ve bu kurullar nihai  kararlarını verirler. Bizim de yapacağımız iş budur. Şimdiden bu milli ve yerli  olan 'Cumhur İttifakı'nı parçalamak, bu ittifaka yönelik fitne ateşini yakmak  adına ortaya atılan bir takım söylentilere itibar etmiyoruz. Kimsenin de itibar  etmemesini salık veriyoruz."

Destici, programa katılan partili kadınlara karanfil dağıtarak,  onlarla sohbet etti.

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