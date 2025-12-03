BBP lideri Destici 2026 yılı asgari ücret için iktidarın reddeceği zam teklifini açıkladı

BBP lideri Mustafa Destici, %20 ile %28 arasında zamlanması beklenen 2026 yılı asgari ücret zammının en az yüzde 50 olarak açıklanmasını teklif etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “Asgari ücret net yüzde 50 artırılmalıdır. Adaletli olan budur. Çünkü ocak ayında bir önceki yılın enflasyonu yüzde 50 gerçekleşmesine rağmen asgari ücret yüzde 30 artırıldı. Dolayısıyla da asgari ücretlimizin oradan bir yüzde 20 alacağı var. Bu yıl sonu da yüzde 30 gerçekleşecek. Otuz bir. Bunu da üstüne koyduğumuzda en az yüzde 50 gibi bir artış olmalı ve asgari ücret net 33 bin 50 TL yapılmalıdır” dedi.

BBP lideri Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlediği “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” kapsamında engelli vatandaşlar ile bir araya geldi. Destici, burada yaptığı konuşmada, “Birleşmiş Milletler 1992 yılında aldığı kararla engellilerin sorunları ve hayat şartlarının iyileştirilmesiyle ilgili tüm dünyada farkındalığı artırmak amacıyla 3 Aralık gününü ‘Dünya Engelliler Günü’ olarak ilan etti. Büyük Birlik Partisi olarak biz de bundan hemen aşağı yukarı bir sene sonra kurulmuş bir partiyiz. 29 Ocak 1993 yılında kurulurken kendini ve ideallerini ifade ettiği en önemli kavramlardan birisi Büyük Birlik Partisi'nin sosyal devlet kavramıydı. O dönemde ancak akademik çevrelerde telaffuz edilen bu kavram partimizin çok önemli katkılarıyla zamanla siyaset gündeminin ve devletin de merkezine taşındı. Sosyal devlet terimiyle özetle dezavantajlı bireylerimizin toplumsal hayat diğer vatandaşlarla aynı şartlarda katılım sağlayabilmesi için devletimizin dezavantajlı vatandaşlarımızı desteklemesi gerektiğini, bunun devletin asli görevlerinden biri olduğunu ve onların refahının arttırılması için devletin tedbirler almak zorunda olduğunu söyledik ve hiç ara vermeden de o günden bugüne bunu dile getirmeye devam ettik ve bundan sonra da dile getirmeye ve engelli kardeşlerimizin sonuna kadar yanında olmaya devam edeceğiz. Tabi bunu sadece biz 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde değil 365 günün her gününde yapma gayreti içerisindeyiz” diye konuştu.

‘ASGARİ ÜCRET NET 33 BİN 50 TL YAPILMALIDIR’

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan BBP lideri Destici, ülke gündemine dair açıklamalarda bulundu. Destici, Türkiye halkının birinci gündem maddesinin ekonomi olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Enflasyon rakamları açıklandı. Ve 0,87 gibi bir rakam açıklandı. Yıllık bazı da bunu değerlendirdiğimiz de otuzun üstünde otuz bir gibi yıl sonu bir enflasyon gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Tabii burada benim en çok ilk önce gözüme çarpan şu oldu. Ama yıllık kira artışına baktığımızda bu 35,9 yani 36 gibi gerçekleşti. Yıllık enflasyon 30-31’se kira artışı niye 36? Evet bir hesaplama var ama bu hesaplama maalesef vatandaşın lehine gözükmüyor en hafifiyle. İkincisi şimdi enflasyon artışı 31 gerçekleşecek tahmini yapılıyor. Bir ay kaldı zaten şurada. Ama asgari ücret artış oranının konuşulduğu rakamlara bakıyoruz. Yüzde yirmi beş artışlar konuşuluyor. Emeklilerimizle ilgili artışlara baktığımızda daha düşük artış oranları konuşuluyor. Bir kere şunu sormak istiyorum. Yani kira artışı 35,9’sa ve biz asla kabul etmiyoruz. Diyelim asgari ücret yüzde 25 artırılırsa bu aradaki 11 puanlık farkı asgari ücretli zaten en dipten maaş alıyor, ücret alıyor, nasıl ödeyecek? Farz-ı muhal işte 22 bin lira asgari ücret var. Yüzde 25 artış geldi. 27 bin civarı bir para oldu. Kira 10 bin lira ama kira bir yanda ne oldu? Yüzde 36 arttığında bir anda kirası 14 bin lira gibi bir rakama geldi. Alacağı aslında 4 bin lira, 5 bin lira farkın 4 bin lirası kira farkına gidiyor. Şimdi bu hesaplamaları yapanlar, lütfen bu hesaplamaları da yapsınlar ve bir kere daha ben net söylüyorum. Asgari ücret net yüzde 50 artırılmalıdır. Adaletli olan budur. Çünkü ocak ayında bir önceki yılın enflasyonu yüzde 50 gerçekleşmesine rağmen asgari ücret yüzde 30 artırıldı. Dolayısıyla da asgari ücretlimizin oradan bir yüzde 20 alacağı var. Bu yıl sonu da yüzde 30 gerçekleşecek. Otuz bir. Bunu da üstüne koyduğumuzda en az yüzde 50 gibi bir artış olmalı ve asgari ücret net 33 bin 50 TL yapılmalıdır.”

‘BARZANİ CEPHESİNDEN GELEN ÇİRKİN KÜSTAH AÇIKLAMALARI KINIYORUZ’

Mesut Barzani'nin Şırnak Cizre ziyaretinde programa katılmasıyla ilgili kimsenin bir itirazı olmadığını ifade eden Destici, “Fakat özellikle programa gelirken yanında bulunan ve bize göre de bulunmaması gereken bir koruma görüntüsü vardı ki bu bizi ve ülkemizin hemen hemen tüm kesimlerini ve insanımızın, halkımızın kahır ekseriyatını ciddi bir şekilde rahatsız etti. Bununla ilgili elbette ki devletimizin ilgili kurumları gerekli soruşturmaları yürütüyorlar. Çalışmaları yapıyorlar. Kimlerin burada ihmali, hatası, kusuru varsa şayet bunlarla ilgili mutlaka da gereğinin yapılacağına inanıyoruz. Özellikle bu konunun Türkiye'de eleştirilmesi üzerine Barzani cephesinden gelen çirkin küstah açıklamaları da şiddetle kınadığımızı reddettiğimizi ifade etmek istiyorum” dedi.

‘NÜFUS OLARAK AZALIRSAK DEVLET OLARAK DA GÜÇSÜZ HALE GELİRİZ’

Aile yapısının ve nüfusun küçülmesinin bir tehdit olduğunu vurgulayan Destici, “Büyük Birlik Partisi olarak bir kere daha söylüyoruz. Kim ne yaparsa yapsın. Biz doğruları söylemeye, inandığımızı söylemeye devam edeceğiz. Tezlerimizi kuvvetlendirmek ya da gündeme getirdiğimiz konuların Türkiye gündeminde kalması, tartışılması, bununla ilgili her siyasi parti başta olma üzere sivil toplum örgütlerinin, üniversitelerinin çalışmalar yapması, düşüncelerini söylemesi, bir güçlü kamuoyu oluşturulması için asla geri durmayacağız. Bunları ifade edeceğiz. Çünkü dediğimiz gibi bu biz bizim bir varoluş mücadelemizdir. Biz nüfus olarak azalırsak devlet olarak da güçsüz hale geliriz. Nüfus olarak azalırsak ülke olarak zayıflarız. Nüfus olarak azalırsak millet olarak yok oluşa doğru bir süreç bizim için başlar. Hem demografik olarak vatanımızda azınlık duruma düşeriz. Hem de ülke olarak millet olarak bir çöküşe doğru yol alırız. Onun için biz diyoruz ki Büyük Birlik Partisi olarak bizim önerilerimiz içerisinde evli olanlara iş hususunda öncelik verilmesi sadece bir nokta. Bununla ilgili çok önemli tekliflerimiz, gündem maddelerimiz var” dedi. (DHA)

DHA