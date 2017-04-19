BBP lideri Destici'den sürpriz yorum

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, halk oylamasının sonucuna ilişkin, "Evet diyenler AK Parti, MHP ve BBP olmuştur. Dolayısıyla bu zafer de bu 3 partinin zaferidir, 'evet' diyenlerin zaferidir." dedi. Destici'den Meral Akşener sorusuna ise ilginç bir yanıt geldi.

’Evet’ oylarının nereden geldiği tartışmasının anlamsız olduğunu belirten Destici, "Şu açık ve nettir. ’Evet’ diyenler AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi olmuştur. Zafer bu üç partinin zaferidir. ’Evet’ diyenlerin zaferidir. Bunu açık ve net şekilde ifade etmek istiyorum. Bazıları bu oyların ’Kürt oyu olduğundan’ bahsediyor. Biz Kürd’ü Türkmen’i, Çerkez’i Laz’ı, Doğulusu batılısı, Boşnağı, Arnavut’u, Alevi’si Sünni’si hep birlikte Büyük Türk Milletiyiz. Bir kere bu şekilde oyları tasnif etmek etnik bölücülüktür. Bunu kabul etmediğimizi açık ve net olarak belirtmek istiyorum" diye konuştu.

Destici, "MHP'de muhalif kanadın başını çeken Meral Akşener'in yeni bir parti kuracağı söylentisi var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Biz o süreci yaşamış bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla benim tabii tüm ülküdaşlarıma, tüm Türk milliyetçilerine çağrım şudur; Türkiye'nin ülkücülerin ve Türk milliyetçilerinin bölünmesine değil, birleşmesine ihtiyacı vardır. Benim mesajım budur.

Bu anlamda BBP'nin kapısı da gönlü de yüreği de bütün Türk milliyetçilerine, ülküdaşlarımıza, bu vatanın ve bu bayrağın altında bir ve beraber yaşama iradesi ortaya koyan tüm vatandaşlarımıza da açıktır. Bölünmek değil, birleşmek zamanıdır. Çok net bir şey yok. Bu aşamada sadece bunu söyleyebilirim."

Akşener yeni parti iddiasının doğru olmadığını duyurmuştu.