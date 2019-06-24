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  4. 24 Haziran 2019 20:54

Binali Yıldırım cenazeye katıldı

Binali Yıldırım, 23 Haziran seçimlerinde geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden AK Parti Sandık Başkanı Özgür Zengin'in cenazesine katıldı.

Binali Yıldırım cenazeye katıldı
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23 Haziran yerel seçimlerinde, sandık başında görevli olan 30 yaşındaki AK Parti Sandık Başkanı Özgür Zengin, Samandıra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde geçirdiği beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Zengin için bugün ikindi namazı sonrası Samandıra'da bulunan Ebubekir Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Binali Yıldırım'da katıldı. Yıldırım, namaz öncesi Zengin'in ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi. Yıldırım acılı babayı teskin ederken duygusal anlar yaşadı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Binali Yıldırım, aracına binerek camiden ayrıldı.

DHA

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