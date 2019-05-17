Binali Yıldırım'dan ''her şey çok güzel olacak'' protestosuna ilk yanıt

Yeniden Doğuş operasında 'Her şey çok güzel olacak' sloganlarıyla protesto edilen AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, "Biz herkesi seviyoruz. Bizi sevmeyenleri de seviyoruz" dedi.

Cuma namazını Eyüp Sultan Camisi'nde kılan Yıldırım, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Dün katıldığı opera gösteriminde "Her şey çok güzel olacak" sloganlarına gülümseyerek ve alkış yaparak karşılık verdiğinin hatırlatılması üzerine Yıldırım, "Biz herkesi seviyoruz. Bizi sevmeyenleri de seviyoruz." dedi.

"Emeklilikte yaşa takılanlar için seçimden önce 'biraz sabır' demiştiniz, gelişme var mı?" sorusuna ise Yıldırım, "İlgili bakanlığımız çalışmalarını yapıyor." yanıtını verdi.

Binali Yıldırım'a, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.

Binali Yıldırım'a ''Her şey çok güzel olacak'' protestosu

