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Binali Yıldırım'dan yeni Sedat Peker açıklaması

Binali Yıldırım'dan yeni Sedat Peker açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sedat Peker'in oğlu Erkam Yıldırım ile ilgili iddialarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, 7. videosunda kokain ticaretine dair iddialarını detaylandırarak, güzergahın kurulmasında ve ticaretin içinde eski Başbakan Binali Yıldırım’ın oğlu Ekram Yıldırım’ın olduğunu öne sürdü.

Binali Yıldırım, Peker'in iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada "Gerekli açıklamaları yaptım. Hukuki yollar açık. Biz de gerekli adımları atacağız'' dedi.

NE OLMUŞTU?
İlk videolarında dile getirdiği kokain ticaretine dair iddialarını detaylandıran Peker, güzergahın kurulmasında ve ticaretin içinde Ekram Yıldırım’ın olduğunu öne sürmüştü.

Etiketler binali yıldırım açıklama sedat peker
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