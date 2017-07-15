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  4. 15 Temmuz 2017 10:44

Bomba iddia: ''Akşener'in partisine AK Parti'den de katılacaklar var''

MHP'den ihraç edilen ve Meral Akşener'in kuracağı partiye katılma kararı alan bağımsız Milletvekili Nuri Okutan, "TBMM'de parti grubu kuracak güce ulaştıklarını" öne sürdü. Okutan ayrıca, TBMM'de kurulacak gruba AKP'den destek geleceğini iddia etti.

Bomba iddia: ''Akşener'in partisine AK Parti'den de katılacaklar var''
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KRT’de Çağlar Cilara’ya konuk olan bağımsız Milletvekili Nuri Okutan, TBMM’de parti grubu kuracak güce ulaştıklarını söyledi. MHP’den ihraç edilen ve Meral Akşener’in kuracağı partiye katılma kararı alan Okutan, bu konuda ‘AKP’den de destek gördüklerini’ ileri sürdü.

Meral Akşener liderliğinde yeni kurulacak olan parti TBMM’de grup kurabilecek mi şeklindeki soruya yanıt veren Okutan, “Biz net bir şekilde sizin cevabınızı verelim, biz Meclis’te grup kurabileceğiz. Bir taraftan entelektüel, zihinsel alt yapıyı hazırlayıp diğer taraftan teşkilatlanma çalışmalarını yürütüyoruz” dedi.

Meclis’te AK Partililerin kendisine, ‘iyi yoldasınız, devam edin’ dediğini öne süren Okutan, Akşener’in kuracağı partinin Meclis grubu oluşturmasına AKP’den de destek geleceğini söyledi.

Okutan anketlerde Meral Akşener’in kuracağı partiye oy verecek olanların yüzde 26 olarak gözüktüğünü de savundu.

 

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