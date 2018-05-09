Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Milletimiz ‘tamam’ derse kenara çekiliriz” sözleri üzerine sosyal medyada yapılan yüz binlerce ‘T A M A M’ paylaşımı gündemde yerini koruyor.

Konuyla ilgili konuşan Bozdağ, "İktidar Twitter'dan değil sandıktan çıkar. Sayın cumhurbaşkanımızı iktidardan etmek isteyen sadece Türkiye içinde Türkiye dışında da çok güçler oldu" açıklamasını yaptı.

İktidar sosyal medyanın yalanından geçmez. Gezi olayları tertip edildi. Arkasında bir dünya vardı ama cumhurbaşkanımızı indiremediler. Hiçbir şekilde milletin seçtiği bir cumhurbaşkanını iktidardan indiremediler. 15 Temmuz'da infaz etmeye çalıştılar. Ama milletiyle sokağa çıkarak korkmadığını gösterdi. Yine aynı şekilde 24 Haziran'da kabus olacak. Bu millet cumhurbaşkanını yedirtmez. Bir dünya bir araya da gelse milletin seçtiği bir liderini yenemeyecekler.

Sanal alemde yapılan kara propagandaların bizim için hiçbir önemi yoktur. Adı üstünde sanal alem. Biz gerçeklere bakarız. Türk milleti sanal medya hilelerini kullanan ve milleti kandırmak, aldatmak, yönlendirmek isteyenlerden daha akıllıdır. Recep Tayyip Erdoğan'ın gücü milletten gelmektedir. Bu yüzden iktidar Twitter'dan değil sandıktan çıkar." açıklamasını yaptı.

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