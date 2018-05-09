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  3. 09 Mayıs 2018 08:48

Kadıköy'de ''TAMAM'' yürüyüşüne polis engeli

İstanbul Kadıköy'de dün akşam düzenlenmek isteyen "TAMAM" yürüyüşüne polis müdahale etti.

Bilgin Pro
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