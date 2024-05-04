İstanbul trafiğinde ilginç anlar: Saldırdığı zabıtayı kaputta sürükledi

İstanbul Fatih'te kedisini uyaran zabıta memurları ile kavga eden sürücü, kaçmaya çalıştığı sırada aracın kaputuna tutunan zabıta ile trafikte bir süre ilerledi.

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