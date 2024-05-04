Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul trafiğinde ilginç anlar: Saldırdığı zabıtayı kaputta sürükledi İstanbul trafiğinde ilginç anlar: Saldırdığı zabıtayı kaputta sürükledi 04 Mayıs 2024 Cumartesi Saat: 12:26 Güncelleme: 04 Mayıs 2024 Cumartesi 12:26 İstanbul Fatih'te kedisini uyaran zabıta memurları ile kavga eden sürücü, kaçmaya çalıştığı sırada aracın kaputuna tutunan zabıta ile trafikte bir süre ilerledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6635ff2db92ee6a039007e23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR O Türkiye'nin kimliksiz kadını: 58 yıldır kendisini arıyor Sivas-İstanbul YHT seferleri başladı: İşte bilet ücretleri Yüzsüz hırsızların bıraktığı imza ''pes'' dedirtti Deprem bölgesinde katliam: Afrodizyak etkisi var diye katlediyorlar İstanbul'un göbeğinde dehşet: Saldırgan bir kadına yumruk atıp gasp etti Türkiye'de üretiliyor, 85 bin TL'den tüm dünyaya satılıyor İstanbul'un Daltonları yakalandı: 14 zanlı yakalandı Kuyumculardan altın için altın değerinde uyarı 21 ilde ''sanal bahis'' operasyonu: Tutuklamalar var