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  4. O Türkiye'nin kimliksiz kadını: 58 yıldır kendisini arıyor

O Türkiye'nin kimliksiz kadını: 58 yıldır kendisini arıyor

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Sivas'ta yaşayan 58 yaşındaki kadın tam 58 yıldır gerçek kimliğini arıyor. Filmlere konu olacak olayı yaşayan genç kadın "ölsem mezarım isimsiz kalacak" dedi.

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