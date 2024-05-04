Anasayfa Video Galeriler Gündem O Türkiye'nin kimliksiz kadını: 58 yıldır kendisini arıyor O Türkiye'nin kimliksiz kadını: 58 yıldır kendisini arıyor 04 Mayıs 2024 Cumartesi Saat: 12:55 Güncelleme: 04 Mayıs 2024 Cumartesi 12:55 Sivas'ta yaşayan 58 yaşındaki kadın tam 58 yıldır gerçek kimliğini arıyor. Filmlere konu olacak olayı yaşayan genç kadın "ölsem mezarım isimsiz kalacak" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66360628a4f1aa712207d8e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sivas-İstanbul YHT seferleri başladı: İşte bilet ücretleri İstanbul trafiğinde ilginç anlar: Saldırdığı zabıtayı kaputta sürükledi Yüzsüz hırsızların bıraktığı imza ''pes'' dedirtti Deprem bölgesinde katliam: Afrodizyak etkisi var diye katlediyorlar İstanbul'un göbeğinde dehşet: Saldırgan bir kadına yumruk atıp gasp etti Türkiye'de üretiliyor, 85 bin TL'den tüm dünyaya satılıyor İstanbul'un Daltonları yakalandı: 14 zanlı yakalandı Kuyumculardan altın için altın değerinde uyarı 21 ilde ''sanal bahis'' operasyonu: Tutuklamalar var