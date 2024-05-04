Anasayfa Video Galeriler Gündem Sivas-İstanbul YHT seferleri başladı: İşte bilet ücretleri Sivas-İstanbul YHT seferleri başladı: İşte bilet ücretleri 04 Mayıs 2024 Cumartesi Saat: 12:31 Sivas ile İstanbul arasında aktarmasız yolculuk yapacak olan Yüksek Hızlı Tren seferleri bugün itibariyle başladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6636005c39b87f2f0806b273" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR O Türkiye'nin kimliksiz kadını: 58 yıldır kendisini arıyor İstanbul trafiğinde ilginç anlar: Saldırdığı zabıtayı kaputta sürükledi Yüzsüz hırsızların bıraktığı imza ''pes'' dedirtti Deprem bölgesinde katliam: Afrodizyak etkisi var diye katlediyorlar İstanbul'un göbeğinde dehşet: Saldırgan bir kadına yumruk atıp gasp etti Türkiye'de üretiliyor, 85 bin TL'den tüm dünyaya satılıyor İstanbul'un Daltonları yakalandı: 14 zanlı yakalandı Kuyumculardan altın için altın değerinde uyarı 21 ilde ''sanal bahis'' operasyonu: Tutuklamalar var