Sivas-İstanbul YHT seferleri başladı: İşte bilet ücretleri

Sivas ile İstanbul arasında aktarmasız yolculuk yapacak olan Yüksek Hızlı Tren seferleri bugün itibariyle başladı.

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