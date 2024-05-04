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  4. Sivas-İstanbul YHT seferleri başladı: İşte bilet ücretleri

Sivas-İstanbul YHT seferleri başladı: İşte bilet ücretleri

Sivas ile İstanbul arasında aktarmasız yolculuk yapacak olan Yüksek Hızlı Tren seferleri bugün itibariyle başladı.

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