Anasayfa Video Galeriler Gündem 21 ilde ''sanal bahis'' operasyonu: Tutuklamalar var 21 ilde ''sanal bahis'' operasyonu: Tutuklamalar var 04 Mayıs 2024 Cumartesi Saat: 09:15 Afyonkarahisar merkezli 21 kentte yasa dışı bahis sitesi işletenlere yönelik gerçekleştirilen Sibergöz-36 operasyonunda gözaltına alınan 66 kişiden 19’u çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6635d291c829e15b14043893" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Acil serviste şiddet: Doktoru dövdüler Ankara-Erzincan uçağında bomba alarmı: Havalanan uçak geri döndü Bıçak zoruyla araca bindirilen kadın şikayetçi olmadı İliç’teki maden faciasında 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı Eskort pazarlığı kavgasında kardeşini öldürmüştü: Olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı Fahiş fiyat ve stokçuluğa kapatma cezası geliyor İYİ Parti'nin yeni A Takımı belli oldu Çiftçilerin market boykotu hüsranla sona erdi: ''Ürünlerimiz tarlada çürüyecekti'' Ağaçları yerinden söken hortum kamerada