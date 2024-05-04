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  4. 21 ilde ''sanal bahis'' operasyonu: Tutuklamalar var

21 ilde ''sanal bahis'' operasyonu: Tutuklamalar var

Afyonkarahisar merkezli 21 kentte yasa dışı bahis sitesi işletenlere yönelik gerçekleştirilen Sibergöz-36 operasyonunda gözaltına alınan 66 kişiden 19’u çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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