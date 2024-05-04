Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'un göbeğinde dehşet: Saldırgan bir kadına yumruk atıp gasp etti İstanbul'un göbeğinde dehşet: Saldırgan bir kadına yumruk atıp gasp etti 04 Mayıs 2024 Cumartesi Saat: 12:10 Güncelleme: 04 Mayıs 2024 Cumartesi 12:11 İstanbul Fatih'te bir kadın yolda yürüdüğü esnada saldırıya uğradı. Gaspçı yumruk ve kafa attığı kadının çantasını çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6635fba4a5ba4ffd4f07e363" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Deprem bölgesinde katliam: Afrodizyak etkisi var diye katlediyorlar Türkiye'de üretiliyor, 85 bin TL'den tüm dünyaya satılıyor İstanbul'un Daltonları yakalandı: 14 zanlı yakalandı Kuyumculardan altın için altın değerinde uyarı 21 ilde ''sanal bahis'' operasyonu: Tutuklamalar var Acil serviste şiddet: Doktoru dövdüler Ankara-Erzincan uçağında bomba alarmı: Havalanan uçak geri döndü Bıçak zoruyla araca bindirilen kadın şikayetçi olmadı İliç’teki maden faciasında 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı