İstanbul'un göbeğinde dehşet: Saldırgan bir kadına yumruk atıp gasp etti

İstanbul Fatih'te bir kadın yolda yürüdüğü esnada saldırıya uğradı. Gaspçı yumruk ve kafa attığı kadının çantasını çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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