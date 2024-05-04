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  4. İstanbul'un göbeğinde dehşet: Saldırgan bir kadına yumruk atıp gasp etti

İstanbul'un göbeğinde dehşet: Saldırgan bir kadına yumruk atıp gasp etti

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İstanbul Fatih'te bir kadın yolda yürüdüğü esnada saldırıya uğradı. Gaspçı yumruk ve kafa attığı kadının çantasını çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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