Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'de üretiliyor, 85 bin TL'den tüm dünyaya satılıyor Türkiye'de üretiliyor, 85 bin TL'den tüm dünyaya satılıyor 04 Mayıs 2024 Cumartesi Saat: 12:06 Güncelleme: 04 Mayıs 2024 Cumartesi 12:06 Türkiye’de sadece Elazığ’da çıkarılan vişne mermerinden yapılan tespihler 85 bin liradan alıcı buluyor... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6635fa7934e7c98e6806ff83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Deprem bölgesinde katliam: Afrodizyak etkisi var diye katlediyorlar İstanbul'un göbeğinde dehşet: Saldırgan bir kadına yumruk atıp gasp etti İstanbul'un Daltonları yakalandı: 14 zanlı yakalandı Kuyumculardan altın için altın değerinde uyarı 21 ilde ''sanal bahis'' operasyonu: Tutuklamalar var Acil serviste şiddet: Doktoru dövdüler Ankara-Erzincan uçağında bomba alarmı: Havalanan uçak geri döndü Bıçak zoruyla araca bindirilen kadın şikayetçi olmadı İliç’teki maden faciasında 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı