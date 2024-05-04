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  4. Türkiye'de üretiliyor, 85 bin TL'den tüm dünyaya satılıyor

Türkiye'de üretiliyor, 85 bin TL'den tüm dünyaya satılıyor

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Türkiye’de sadece Elazığ’da çıkarılan vişne mermerinden yapılan tespihler 85 bin liradan alıcı buluyor...

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