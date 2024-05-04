Türkiye'de üretiliyor, 85 bin TL'den tüm dünyaya satılıyor

Türkiye’de sadece Elazığ’da çıkarılan vişne mermerinden yapılan tespihler 85 bin liradan alıcı buluyor...

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6635fa7934e7c98e6806ff83" allowfullscreen></iframe>