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  4. Bıçak zoruyla araca bindirilen kadın şikayetçi olmadı

Bıçak zoruyla araca bindirilen kadın şikayetçi olmadı

İstanbul Pendik'te bir kadını zorla taksiye bindirmeye çalıştığı anlara dair infial yaratan görüntüler sonrasında zanlı yakalandı, kadın ise şikayetçi olmadı.1

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