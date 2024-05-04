Anasayfa Video Galeriler Gündem Bıçak zoruyla araca bindirilen kadın şikayetçi olmadı Bıçak zoruyla araca bindirilen kadın şikayetçi olmadı 04 Mayıs 2024 Cumartesi Saat: 08:15 İstanbul Pendik'te bir kadını zorla taksiye bindirmeye çalıştığı anlara dair infial yaratan görüntüler sonrasında zanlı yakalandı, kadın ise şikayetçi olmadı.1 Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6635c480c9086c6e46044cd7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 21 ilde ''sanal bahis'' operasyonu: Tutuklamalar var Acil serviste şiddet: Doktoru dövdüler Ankara-Erzincan uçağında bomba alarmı: Havalanan uçak geri döndü İliç’teki maden faciasında 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı Eskort pazarlığı kavgasında kardeşini öldürmüştü: Olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı Fahiş fiyat ve stokçuluğa kapatma cezası geliyor İYİ Parti'nin yeni A Takımı belli oldu Çiftçilerin market boykotu hüsranla sona erdi: ''Ürünlerimiz tarlada çürüyecekti'' Ağaçları yerinden söken hortum kamerada