Bu yazı ''Hayır'' diyenlere terapi olacak

Türkiye bugün yeni bir güne yeni bir "yarın"a uyandı. Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaptı. 16 Nisan referandumunda %51,4 olarak açıklanan Evet oyuyla referandumdan EVET kararı çıktı.

YSK'nın oylar sayılırken yapmış olduğu "mühürsüz zarf" açıklamasıyla bir anda referandum süreci gerilirken Hayır oyu veren vatandaşlar ve siyasi partiler YSK'nın bu kararını eleştirdi. Diğer yandan EVET oyu veren vatandaşlar ve siyasi çevreler ise YSK'nın kararının doğru olduğu yönünde görüş bildirdi.

Televizyon ekranlarından sosyal medyaya kadar 7'den 70'e herkes bugün referandum sonuçlarını konuşurken Türkiye'nin en eski sosyal internet ağı EkşiSözlük'te yayınlanan bir yazı "Hayır"cıların yaşadığı "Evet" şokunu biraz da olsa rahatlatacak.

Not: Yazıya hiçbir editörsel olarak hiçbir müdahalede bulunmadık. Bu nedenle yazıda imla ve tasnif hataları bulunmaktadır.

16 nisan 2017 referandum sonuçları



guzel bir motivasyon cumlesi vardir, sporla ilgilenenler icin. "i found iron to be my greatest friend, it never lies to me, never runs. friends may come and go, but 200 pounds is always 200 pounds."



diyerek biter, mealen der ki, "...butun bu surecler icinde, demirin en iyi arkadas oldugunun farkina vardim.asla yalan soylemez, asla terk etmez.. arkadaslar, gelir ve gider, ama 200 kilo her zaman 200 kilodur..."



bunun bir versyonu, benim icin rakamlardir. tartismalarin odak noktasi degisir, konudan sapar, yanlis yonlere girer... ama rakamlar, her zaman rakamlardir, asla terketmezler, asla yalan soylemezler.



sanilanin aksine, ulkeden umidimi kesmis, hic bir sey olmayacgini dusunen bir birey olarak ve bu dogrultuda kararlar almaya calisan biri olarak, dun, bir umit gordum. herkesin aksine, beni ulkeye bagladi. tam tersi.



uc buyuk sehirden cikan hayir, butun oranlar arasinda, en onemlisi.



tarih, tek adam rejimi gormustur, mumkundur. tarih, secimlerde hile gormustur, mumkundur. tarih, histeri krizi geciren bir toplumun, cok dramatik sekilde bir yenilgi ile tarih sahnesinden elenmesini gormustur.

ama tarih, hic bir zaman, uretenin, sermaye gucu yaratanin aksi yonunde akmamistir.



iste bu imkansizdir. bu gune kadar olan secimlerden farkli olarak, ilk defa, 3 buyuk sehir tam bir konsesus ile, hayir dedi.

asagidaki fotografa iyi bakin, bu sabah wikipedia'dan faydalanarak olusturdum. sehirlerin gdp ye olan rakamsal katkilari, gdp icindeki paylari ve evet/hayir demeleri.



http://hizliresim.com/brwwbd



sonuc, gdp nin %66.2 sini olusturan sehirler, hayir diyor. %33.8 u evet diyor.



bu durum daha onceki secimlerde gorulmedi. manisa, adana, ankara, mersin, antalya, hepsi konsensus olarak hayir demis durumda.



"evet sonucunu" istemeyen biri olarak, bu benim icin cok onemli. ama, goruyorum ki, evet sonucunu istemeyen diger insanlar, buna odaklanmiyor. yine sacma sapan konularla enerjimizi kaybedecek gibiyiz.



refahin %66 sini elinde tutan, (dikkat ettiniz mi, nitelikli cogunluktur.) sehirler hayir diyorken, bu ulkeye evet gomlegi giydiremezsiniz. tutmaz. /kimse kusura bakmasin/ ile giriyorum, hayatin icinde olmayan, kuresel ekonomiden etkilenmeyen, ihracat yapmamis, uluslararasi pazara cikmamis, yozgat'in gimildak koyundeki adam, bir takim hezeyanlar ve "alim degilim ama arifim" goygoyu ile evet'i verdi ve sayica %1 fazlaydi diye, 3 buyuk sehrin, refahin %66'ini elinde tutan sehirlerin buna icten ice boyun egmesini bekleyemezsiniz, beklememelisiniz, anlatmalisiniz. daha once bunu diyemiyorduk cunku boyle bir konsensus gorulmemisti.



erdogan da bunun farkinda oldugu icin, dunku uzuntusunu anlayabilirsiniz.



alabilecegi en kotu sonucu aldi. hayir ciksa, daha sansli olarak kendisini dusunebilirdi.

neden derseniz, daha 2019'a cok var, (belki arada asilmasi gereken dev bir ekonomik kriz) ve evet gomlegi yirtilmak uzere. 44 beden bir adama, 38 beden gomlek giydirildi dun aksam itibari ile, dugmelerin 2019'a kadar iliklenmesine calisilacak, bu adma zayiflatilmaya, ufaltilmaya calisilacak ki o dugmeler iliklensin. ama bunun ne kadar zor oldugunun farkinda, adami oldurmeden 6 beden kucultmek? cok zor....



dolayisi ile, kendi yarattigi bir canavar yetki, kendisini avlayacak gibi duruyor. simdi bakacak, bunu nasil lehine cevirebilir, 2019'a kadar nasil bu adami ufaltabilir, o gomlegi nasil, adami bogup oldurmeden, ilikleyebilir...



iste, bizlerin, artik sacma sapan konular yerine, yapmasi gereken cok basit,



2019'a kadar, butun toplumu kucaklayacak (ekmeleddin gibi bir facia degil) , enerjik, diri, genc, gozlerinden hirs, arzu, istek fiskiran, yerinde duramayan, sokagin diline hakim bir adami desteklemek, bu adami bulmak, cikartmak, yureklendirmek, cesaretlendirmek. ulke icin sans buyuk.



2019 yetkileri ile is basina gececek bu kisi, o yetkilerle, 15 yillik geri gidilmisligi 3 senede restore eder, arkasindan da parlementoya yetkilerini verir.



hep derlerdi ya, "tehlikenin farkinda misiniz?" diye, bu sefer, bu cumle, erdogan'in kafasinda donuyor,

ve ben soruyorum, "tasarlanmis bu surecin getirecegi sanslarin farkinda misiniz?"



su ana kadar bunu goremiyorum, goremedim. ulkenin bu halde olmasinin sebebi, su ana kadar bizdik, artik biz olmayalim. bir sefer olsun sacma konularla, "usulen yanlistir, odur budur ama tayyip cok kotu :(((((( " vakit kaybetmeden, 2019 icin hazirlanmaya baslamamiz lazim.



cunku salt cogunluk, aslinda hayir diyor.



yapilacaklar basit,



kilicdaroglu istifa

bahceli istifa



bu kitleyi hakedecek, genc, diri, gozlerinden hirs, arzu, tutku akan bir lider,

2019 baskanlik

ardindan 3 sene restorasyon,

ardindan yeniden parlemento.



bunu istemek zorundayiz.

bunu,basimizdaki bu kohne kadrolarla yapamayiz.

asil simdi, bence, ayaga kalkma vakti. cunku arkamizda aslinda %66 var.



ekleme, bu da 15 temmuzdan beri yazdiklarimin ozeti olsun:



..... artik bariz belli olan plan su

15 temmuz olur, (kim yaptirir, bati medeniyeti.) tayyip buradan aldigi gucle tek adam olma referandumunu getirir. (kim destek olur evet cikmasi icin? bati medeniyeti... ki oldu gorduk bu da dogru cikti, ab 'nin, rubin'in akp karsitliklarinin evet oyu konsolide etmeye kullanilmasi... ) tek adam referandumunda, buyuk sehirler hayir der. (kim kazancli cikar?)



cunku, turkiye'nin 15 senedir yasadigi geri gidisi restore edip yaklasan olasi 3. dunya savasinda bu topraklarin bati muttefiki bir uc karakol vazifesi gormesi lazim.



2018'de dev bir ekonomik kriz cikar.



%51 ile evet aldigi icin "hayir cikti boyle oldu" diyemeyen bir tayyip erdogan, agir yara alir.



2019 senesinde, dunyaya entegre modern bir aday baskanligi alir, bu cobanlarin getirdigi dev yetkilerle, bu adamlarin getirdigi yetkilerle, bu adamlari siler gecer,

3 sene restorasyon, ardindan parlementonun yetkilerinin yeniden tesis eidlmesi

iste butun bu surecin bir isaret fisegi de

kilicdaroglunun istifa edip artik yeni bir iderin hazirlanma sureci olacak.

bu olursa, yazdigim senaryo isliyor demektir.



bize dusen, oyle veya boyle, 2019'da baskanligi almaktir. bunun icinde, kilicdaroglunun istifasini istemektir.

17.04.2017 07:43 ~ 13:11 donmeyen para ustu