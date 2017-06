Bülent Arınç'tan Enis Berberoğlu açıklaması

Arınç, MİT TIR'larına ilişkin bilgi ve görüntülerin daha önce basında yer almış olmasından dolayı sır olmaktan çıktığını ifade eden Arınç, "Bu kararın her halükarda istinaf yoluyla incelenmesine ihtiyaç vardır. Çok kısa bir süre içerisinde bu incelemenin yapılabileceğini düşünüyorum" dedi.

Arınç'ın açıklaması şu şekilde:

İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında 25 yıl hapis cezası verilip tutuklanmasından dolayı üzüldüğümü ifade etmeliyim. Kendisine, ailesine ve sevenlerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Enis Berberoğlu'na isnat edilen suç; TCK'nın 7. Bölümü'nde "Devlet Sularına Karşı Suçlar ve Casusluk" başlığı altında TCK'nın 330. maddesinde belirtilen "Gizli Kalması Gereken Bilgileri Açıklama" suçudur. Suç vahimdir, cezası ağırdır. Ancak bu konu ile ilgili olarak, "Söz konusu bilgilerin daha önce TV ve gazetelerde yayımlandığı, sır olmaktan çıktığı, Yargıtay'ın bu konuda farklı içtihatlarda bulunduğu, hatta aynı mahiyetteki diğer suçlara bakıldığında suç vasfının değişebileceği, asil sanık olarak suçlanan diğer kişinin yurt dışında olduğu ve yargılamanın bitmediği, suçun gazetecilik faaliyeti sayılıp sayılmayacağı" gibi başlıklar altında bir süredir yoğun tartışmalar yaşanmıştır.

Kaldı ki isnat edilen suç vahim bir suç olmakla birlikte, suçun teşekkülü bakımından Enis Berberoğlu'nun özel bir kasıt altında bu suçu işleyip işlemediğinin araştırılması gerekmektedir. Verilmiş olan cezanın ve özellikle tutuklamanın büyük bir üzüntü ve infial doğurduğunun farkındayım. Buna yönelik tepkileri de doğal karşılıyorum. Ancak Anayasamızın 138. Maddesi'ne, Devlet katındakiler dahil, tüm vatandaşların özenle riayet etmesi gerekir. Ve yargı ne kadar güven kaybetmiş olursa olsun, Türk Yargısı'na güvenmeye mecburuz. Bilelim ki Türkiye'de Hakimler vardır ve Adalet mutlaka tecelli edecektir ! Bugün için benim naçizane tavsiyem şudur: Bu kararın, her halükarda istinaf yoluyla incelenmesine ihtiyaç vardır. 15 yılı aşan cezalar doğrudan istinata tabidir ve Bölge Adliye Mahkemeleri, kararları re'sen inceler. Çok kısa bir süre içerisinde bu incelemenin yapılabileceğini düşünüyorum. Umuyorum ki bir an önce kamu vicdanını tatmin edecek bir karar verilir. Zira, şu an, herkes için ve gecikmeyen adalete çok ihtiyacımız var...