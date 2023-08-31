  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Büyük Birlik Partisi yerel seçim kararını açıkladı

Büyük Birlik Partisi yerel seçim kararını açıkladı

Büyük Birlik Partisi yerel seçim kararını açıkladı
Güncelleme:

BBP Genel Başkanı Destici partisinin yerel seçim kararını açıkladı. Destici “Partilerimiz birlikte adaylarla da girecekleri yerler olacaktır. Ayrı ayrı adaylarla girecekleri yerler de olacaktır” dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici partisinin Şalpazarı İlçe Başkanlığı binasının açılışında konuştu. 

Buradaki konuşmasında Destici partisinin yerel seçim kararını açıkladı. 

Destici, yerel seçimlere Cumhur İttifakı çatısı altında gireceklerini vurgulayarak, "Partilerimiz birlikte adaylarla da girecekleri yerler olacaktır. Ayrı ayrı adaylarla girecekleri yerler de olacaktır. Bu yapılacak olan görüşmelere, ihtiyaca göre belirlenecek olan bir şeydir. Ama Büyük Birlik Partimiz bunun dışında kalan bütün yerlerde kendi adı, amblemi ve adaylarıyla yerel seçimlere gidecek ve sizlerin desteğini isteyecektir" ifadesini kullandı.

Etiketler bbp büyük birlik partisi mustafa destici yerel seçim seçim aday karar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hafta sonu planınızı değiştirin! Yağışlar geri geliyor!
Kediye tekmeye meydan dayağı! Evire çevire dövdü
Uçağın pilotu böyle görüntüledi! Nadir görülen kabus kamerada
Kayıp ekonomist Korhan Berzeg'in köpeği geri döndü, kafalar karıştı!
Prof. Dr. Ersan Şen'den alkol yasağı genelgesi için dikkat çeken yorum
Benzine bir indirimcik daha geliyor
Türkiye'den BAE'ye büyük vergi kıyağı
Teoman'dan konserde büyük ayıp! Seyirciler ıslıkladı
Kabus gibi kaza: 15 yaralı var!
Dolar, Euro ve altın yeniden yükselişte