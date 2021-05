Çavuşoğlu: İşbirliğinden Mısır da çok karlı çıkacaktır

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(Mısır'la) Önümüzdeki süreçte ilişkileri normalleştirmek için atılabilecek adımlar konusunda görüşmeler devam edecek" açıklamasını yaptı.

TRT Haber'e konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle oldu:

-Daha önce Bakan Yardımcımızın başkanlığında Sedat Bey'in başkanlığında bir heyetimizin Mısır'ın daveti üzerine Kahire'ye gideceğini duyurmuştuk. Dün ve bugün arkadaşlarımız oradaydı. İskikşafi niteliğinde görüşmeler gerçekleştirildi. Ortak açıklamada vurgulandığı gibi pozitif bir atmosfer içinde görüşmeler yapıldı. İkili ilişkilerde neler yapılabilir? Bunu ele aldı arkadaşlarımız. Ayrıca her iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel konuları da ele aldılar. Libya, Suriye, Irak, Doğu Akdeniz konusu hepimiz için önemli, Mısır için de önemli. Her zaman söylüyoruz. Mısır ile burada yapabileceğimiz bir işbirliğinden Mısır da çok karlı çıkacaktır. İlişkiler o noktaya geldiğinde bunları da elbette görüşürüz.

-Bu iki günlük görüşmeyi her iki taraf da değerlendirecek. Arkadaşlar döndükten sonra konuşacağız. Daha sonra hangi adımlar atılabilir bu konularda da yine birlikte görüş alışverişinde bulunacağız. Şimdi Kahire'de bir görüşme oldu. Dışişleri Bakanı Semih Şükrü ile biz zaten geçmiş dönemlerde de New York marjında, Uluslararası Suriye Destek Grubu Toplantıları marjında, İslam İşbirliği Toplantıları marjında, Türkiye'de yaptığımız, gerçekleştirdiğimiz bazı toplantılara da katılmıştık. Zaten bu anlamda her zaman görüştüğümüz bir arkadaşımız. En son Ramazan tebriği için de beni aramıştı. Bu gemi kazasında ben kendisini aramıştım, yapabileceğimiz bir şey var mı diye. Önümüzdeki süreçte tabii ilişkileri normalleştirmek için atılabilecek adımlar konusunda görüşmeler devam edecektir.