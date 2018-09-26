Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Terörizmle Mücadele Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Terör tehdidi hala devam ediyor. DEAŞ, El Kaide, Nusra, PKK, PYD/YPG hala duruyor" dedi.

Çavuşoğlu konuşmasında, "Afrin'i teröristlerden arındırdık. Yabancı teröristler söz konusu. Bizler bu çerçevede risk analizi gerçekleştirmekteyiz. Tabi ki tek başına bir ülke terörle mücadele konusunda başarılı olamaz. Birlikte mücadele etmemiz gerekmekte. Bulunduğumuz platform önemli bir platform. Terörizmle mücadele küresel forumundayız. Yeni bazı eylem belgeleri için bir araya geldik. Bu 4 belgede terörizmle ilgili olarak, organize suçlar ve terörizm suçlar çerçevesindeki yaklaşımları ele almaktayız. Terör tehdidi hala devam ediyor. DEAŞ, El Kaide, Nusra, PKK, PYD/YPG hala duruyor” dedi.