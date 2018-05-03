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  4. 03 Mayıs 2018 09:51

CHP, DP, İYİ Parti ve Saadet ittifakında sürpriz iddia

CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin kurduğu Millet ittifakıyla ilgili açıklamanın hafta sonuna kalabileceği öne sürüldü.

CHP, DP, İYİ Parti ve Saadet ittifakında sürpriz iddia
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AK Parti ile MHP 24 Haziran seçimlerinde ittifak yapma kararı almış, erken seçimkararının alınmasının ardından da muhalefet partileri ittifak için görüşmelere başlamıştı.

BUGÜN AÇIKLANACAK DENMİŞTİ

Dört partinin ittifakta uzlaştıkları belirtilirken, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da TBMM'de düzenlediği basın toplantısında ittifakın bugün genel başkanların programlarının uygun olduğu bir saatte resmen açıklanacağını kaydetmişti.

Reuters'a bilgi veren CHP'li bir yetkili, basın açıklamasının bugün yapılmayacağını kaydederek, toplantının Cumartesi günü gerçekleştirilebileceğini kaydetti.

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