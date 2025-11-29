  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. CHP kurultayında dikkat çeken anlar: AK Partili isim salonu terk etti

CHP kurultayında dikkat çeken anlar: Erdoğan yuhalandı, AK Partili isim salonu terk etti

Güncelleme:

CHP 39’uncu Olağan Kurultayı'nda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yuhalanması üzerine, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın salonu terk ettiği görüldü.

Ankara Arena Spor Salonu'nda 'Şimdi İktidar Zamanı' sloganıyla dün başlayan, 3 gün sürecek olan CHP 39’uncu Olağan Kurultayı, 2'nci gün genel başkanlık seçimi gündemi ile devam ediyor. 

Genel Başkan Özgür Özel’in konuşmasıyla açılışı yapılan kurultaya, AK Parti adına Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş katıldı.

Kurultayda, CHP’ye yönelik operasyonlara dair hazırlanan bir video gösterimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yer aldığı bölüm tepkilere yol açtı. 

Salonda ''yuhalama'' seslerinin yükselmesi üzerine Mustafa Elitaş’ın salonu terk ettiği görüldü.

Özgür Özel, ''CHP arınmalı'' diyen Kılıçdaroğlu'na kürsüden yanıt verdiÖzgür Özel, ''CHP arınmalı'' diyen Kılıçdaroğlu'na kürsüden yanıt verdiPolitika

 

 

text-ad
Etiketler chp kurultayı mustafa elitaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
SGK uzmanından milyonları ilgilendiren uyarı: Bu ihmal yüzünden evinizi kaybedebilirsiniz! SGK uzmanından milyonları ilgilendiren uyarı: Bu ihmal yüzünden evinizi kaybedebilirsiniz! Özgür Özel, ''CHP arınmalı'' diyen Kılıçdaroğlu'na kürsüden yanıt verdi Özgür Özel, ''CHP arınmalı'' diyen Kılıçdaroğlu'na kürsüden yanıt verdi Şanlıurfa'da aile faciası: Kuzenlerine kurşun yağdırdı! Şanlıurfa'da aile faciası: Kuzenlerine kurşun yağdırdı! İki büyükşehirde kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi İki büyükşehirde kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi FETÖ'ye bir operasyon daha: Çok sayıda gözaltı var FETÖ'ye bir operasyon daha: Çok sayıda gözaltı var Sosyal medyada şarkılı paylaşım yapan vatandaşın başına gelmeyen kalmadı Sosyal medyada şarkılı paylaşım yapan vatandaşın başına gelmeyen kalmadı Türkiye'de yapay zeka yasası için düğmeye basıldı Türkiye'de yapay zeka yasası için düğmeye basıldı Papa'nın İstanbul turu devam ediyor: Sultanhahmet Camii'ni ziyaret etti Papa'nın İstanbul turu devam ediyor: Sultanhahmet Camii'ni ziyaret etti ''Güller ve Günahlar'ın gülü'' güzelliğiyle sosyal medyayı salladı ''Güller ve Günahlar'ın gülü'' güzelliğiyle sosyal medyayı salladı Kılıçdaroğlu iktidara yakın gazeteye konuştu; ''hodri meydan'' dedi! Kılıçdaroğlu iktidara yakın gazeteye konuştu; ''hodri meydan'' dedi!
MHP'den Papa'nın Türkiye ziyaretine çok sert tepki MHP'den Papa'nın Türkiye ziyaretine çok sert tepki Airbus'tan havayolu şirketlerine acil uyarı! Uçaklar yere indiriliyor Airbus'tan havayolu şirketlerine acil uyarı! Uçaklar yere indiriliyor Sosyal medyadaki Adnan Oktar paylaşımlarına soruşturma Sosyal medyadaki Adnan Oktar paylaşımlarına soruşturma Mardin'deki aile katliamında tutuklu komşunun ifadesi şoke etti Mardin'deki aile katliamında tutuklu komşunun ifadesi şoke etti Meteoroloji uyarmıştı: İki ilde sağanak ve fırtına hayatı felç etti Meteoroloji uyarmıştı: İki ilde sağanak ve fırtına hayatı felç etti Karadeniz alev alev: İki tankerde peş peşe patlama Karadeniz alev alev: İki tankerde peş peşe patlama Mersin'de korkunç kaza: 3 ölü, 3 yaralı Mersin'de korkunç kaza: 3 ölü, 3 yaralı Meteoroloji'den turuncu ve sarı alarm: Listede 8 şehir var! Meteoroloji'den turuncu ve sarı alarm: Listede 8 şehir var! Türkiye'nin en büyük 7'nci gölünde içler acısı manzara Türkiye'nin en büyük 7'nci gölünde içler acısı manzara