CHP kurultayında dikkat çeken anlar: Erdoğan yuhalandı, AK Partili isim salonu terk etti
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
CHP 39’uncu Olağan Kurultayı'nda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yuhalanması üzerine, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın salonu terk ettiği görüldü.
Ankara Arena Spor Salonu'nda 'Şimdi İktidar Zamanı' sloganıyla dün başlayan, 3 gün sürecek olan CHP 39’uncu Olağan Kurultayı, 2'nci gün genel başkanlık seçimi gündemi ile devam ediyor.
Genel Başkan Özgür Özel’in konuşmasıyla açılışı yapılan kurultaya, AK Parti adına Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş katıldı.
Kurultayda, CHP’ye yönelik operasyonlara dair hazırlanan bir video gösterimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yer aldığı bölüm tepkilere yol açtı.
Salonda ''yuhalama'' seslerinin yükselmesi üzerine Mustafa Elitaş’ın salonu terk ettiği görüldü.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol