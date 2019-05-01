CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 1 Mayıs'a özel klip

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Mayıs nedeniyle mesaj yayınladı. Kılıçdaroğlu, 1 Mayıs mitingine giderken trafik kazası geçirerek yaşamını yitiren emekçiler için de başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu, şu tweetleri paylaştı; İşsizliğin çözüldüğü, iş cinayetlerinin son bulduğu, yoksulluk ve gelir dağılımındaki eşitsizliğin düzeltildiği, üreten, istihdam yaratan bir Türkiye'nin yeniden temellendirildiği yarınlara olan inancımla tüm emekçilerin #1Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum.

#1Mayıs kutlamalarına katılmak üzere Kahramanmaraş'tan Şanlıurfa'ya giden emekçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu yaşanan elim olayı üzülerek öğrendim. Yaşamını yitiren emekçilerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum.

Kılıçdaroğlu ayrıca gün içerisinde 1 Mayıs için özel olarak hazırlanan bir videoyu paylaştı.