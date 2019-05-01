CHP Sözcüsü Öztrak: ''Oyları bir de Bahçeli saysın''

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Sanırım Bahçeli'nin rahat etmesi için oyların tamamını bir de Bahçeli'ye saydırmak gerekiyor" dedi.

CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Keyfi itirazlara sürecin uzatılması için ellerinden geleni yapıyorlar. İstanbul'daki seçimleri bir türlü kabul edemyen koltuk ittifaklarının millet hiç umurunda değil.

Telaşları içerisinde söylediklerinin gerçek dışı olduğunun anlaşılmasının olduğuna inanıyorum. Suriye'de ortakları YPG/PYD ile görüşmeler yapıyorlar. Bunun ortaya çıkmasından mı korkuyorlar.

Burada bir cambaza bak cambaza taktiğinin olduğunu düşünüyorum. ABD’nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey bugün Saray’da konuk edildi. Temsilci Türkiye’de görüşmelere devam ediyor.

ABD Savunma Bakan Yardımcısı Charles Summers şöyle diyor: Suriye demokkratik güçleri bunun ana unsuru kim? PKK, PYD ile Türkiye arasında birçok meşru konuda doğrudan görüşmeler devam ediyor diyor.

Dün Mehmetçiğimizi şehit edenlerle bunlar doğrudan görüşüyormuş, bu doğru mu? Bunu ABD Savunma Bakan Yardımcısı söylüyor. Saray ve onun bekçisi dışarıda PKK/PYD ile yürüttükleri bu müzakerelerin üzerini örtebilmek için bunu karartmak için mi içeride Kuvayı Milliye’nin devamı olan CHP’ye yani partimize, partimizin genel başkanına ipe sapa gelmez suçlamalarda bulunuyorlar.

Bu doğrudan görüşmeler ne zaman başladı? İçeriği amacı nedir? Teröristlerle kaç kere görüşüldü? SBu beyler koltuklarını koruyabilmek için şimdi İstanbul’da seçimleri yenilemeye çalışıyorlar. Yetmiyor YSK’yı açıkça baskı altına almayıa çalışıyorlar.

Millet geçim derdiye bunalırken, mehmetçiklerimiz sınır boylarında terörle mücadele ederken bu beyler koltuklarını koruyabilmek için İstanbul'da seçimleri yeniletmeye çalışıyorlar.

Sanırım Bahçeli'nin rahat etmesi için oyların tamamını bir de Bahçeli'ye saydırmak gerekiyor.

Aslında madem milletin ne dediğinin sizin için hiç önemi yok kendi aranızda tek kale maç yapın milleti yormayın. Zaten siz milletin soyisminden kime oy vereceğini biliyorsunuz.

Biz hakimlerimizin bugün Bahçeli'nin azmettiricisi olmaya cüret ettiği hukuk cinayetine ortak olmayacağını biliyoruz.

İktidar kurumlara ve millete baskı yaparsa oradaki rejimin adı demokrasi olmaz.

('Türkiye ittifakı' yanıtı) Bizi kimse herhangi bir örgütle bir araya getiremez. Bizi bunlarla bir araya getirenlerin geçmişinde neler olduğunu biliyoruz.