CHP Sözcüsü'nden çok konuşulacak yorum

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ücretli poşet uygulamasının tepki çekmesiyle alakalı "Vatandaşın 25 kuruş ödeyecek hali olmadığı ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.



CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

"VATANDAŞIN 25 KURUŞ ÖDEYECEK HALİ OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI"

Öztrak ücretli poşet uygulamasıyla ilgili olarak "Vatandaşın 25 kuruş ödeyecek hali olmadığı ortaya çıktı" dedi.

İşte Öztrak'ın açıklamaları;

Çevreyi korumak için iki tane yöntem vardır. Ya kirleteni cezalandırırsınız ya da kirletmeyeni ödüllendirirsiniz. Vatandaşımızın daha fazla mağdur olmasını önlemek için poşet kullanmayanı ödüllendirecek bir yöntemi poşet kullananı cezalandıran yöntem yerine mutlaka getirmelerini öneririm."

"UCUBE BİR BÜTÇE"

Öztrak, 2019 bütçesini de eleştirerek gerek hazırlanışı, gerekse hedefleri açısından bütçenin "ucube bir bütçe" olduğunu söyledi.

Hükümetin IMF ile dirsek temasında bulunduğu iddiasını yenileyen Faik Öztrak şunları kaydetti:

"Bu konuyla ilgili iktidardan tık yok. Siz IMF ile söz kesmişsiniz. Nişanı ve nikahı birlikte 31 Mart'tan sonra yapacaksınız. Saray, seçimi kazanmak için ekonominin tüm dengelerini dağıtacak sonra toplamak için IMF'ye teslim edecek. Türkiye'nin çok büyük bir ekonomik potansiyele sahip olduğunu bilelim. Bu ülke iyi yönetildiği zaman başaramayacağı hiçbir şey yok. Bu ülkenin tarım toprakları hepimizi doyurabilir. Bu ülkenin sanayisi hepimize iş verebilir. Bu ülkeden çok yüksek kazançlar elde edebiliriz. Ama hukuk tanımayan bu iktidarın elinde ülkemiz her gün savruluyor. Keçiören'deki evden milletin parasıyla yapılan Beştepe'deki saraya taşınan AKP genel başkanı milletimizi unuttu. Yaklaşan sandık, kibir abidesine dönüşen bu iktidara bir uyarı yapma fırsatıdır. Milletin göstereceği sarı kart, kibir abidesi saraya ve onun bekçisine kendilerine gelme fırsatını verecektir. Ben milletin bunu yapmak için artık sabırsızlandığını görüyorum. Tüm milletin yeni yılını kutlarken, 'ülkemizde martın sonu bahar olacak' diyorum."