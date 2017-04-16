CHP ve HDP'den sandık çağrısı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Halkların Demokratik Partisi (HDP), sandık kurulu görevlilerine sonuçlar kesinleşinceye kadar sandık başından ayrılmama çağrısı yapıldı.

HDP sandık görevlilerine yaptığı çağrıyla sonuçlar kesinleşene ve Genel Merkez'den bilgi iletilene kadar sandıkları terk etmeme çağrısı yaptı.

HDP'den yapılan açıklamada "Sandıklarda görevli arkadaşlarımız, sonuçlar kesinleşene ve Genel Merkezimizden bilgi iletilene kadar sandıkları terk etmeyelim #SandığıKoru" ifadeleri kullanıldı.

CHP Milletvekili Mahmut Tanal'dan da CHP'lilere sandıkların başından ayrılmamaları yönünde çağrı geldi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den de Anadolu Ajansı uyarısı geldi. CHP'li Özel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Anadolu Ajansı bekleneni yapıyor. Lütfen televizyona bakıp kimse moral bozmasın. Sandıklara sahip çıkmaya devam edelim" ifadelerini kullandı.