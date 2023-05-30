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CHP'de genel başkanlığa talip çıktı: ''Kılıçdaroğlu çekilirse aday olabilirim''

CHP'de genel başkanlığa talip çıktı: ''Kılıçdaroğlu çekilirse aday olabilirim''
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yapılan istifa çağrılarını değerlendiren Gürsel Tekin, ''Bizim fıtratımızda adam satmak yoktur ama sayın Kılıçdaroğlu çekilirse genel başkanlığa aday olmayı düşünebilirim'' dedi.

Eski CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, katıldığı radyo yayınında seçimi kaybeden Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan istifa çağrılarını ve CHP'nin kongre sürecini değerlendirdi.

"KENDİNİ YENİLEMİŞ, DİNAMİK BİR KADROYA İHTİYAÇ VAR"
Radyo Sputnik'ten Aysel Alp'e konuşan ve kongre takviminin yaklaştığına dikkat çeken Tekin, kendini yenilemiş, dinamik kadroya ihtiyaç olduğunu söyledi.

 "BEN GENEL BAŞKANLA YOL YÜRÜMÜŞ BİR ARKADAŞIYIM"
Gürsel Tekin, kendisinin genel başkanlığa aday olup olmayacağına yönelik sorulan soruya ise şöyle cevap verdi; "Zamanı, günü gelince düşünürüz. Genel başkanım çekilirse düşünürüz. Çünkü ben genel başkanla yol yürümüş bir arkadaşıyım. Her şeye rağmen bizim fıtratımızda adam satmak yoktur."

"TABİİ İNŞALLAH"
Tekin, "Siz Kılıçdaroğlu aday olmazsa aday olacaksınız bunu söylüyorsunuz değil mi?" sorusunu "Tabii inşallah" diye cevapladı.

Sputnik

Etiketler chp gürsel tekin kemal kılıçdaroğlu
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