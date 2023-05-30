CHP’de seçim hesaplaşması başladı… Kılıçdaroğlu faturayı kimlere kesecek ?

Canan Kaftancıoğlu, Genel Merkez kadrosunda yer alacak mı? Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu’nu kendisine Başdanışman yaptıktan sonra İstanbul ile birlikte bütün örgütleri bağlaması gündemde. TBMM Grubunun başına ise, ‘’ABİ’’ aranıyor. Tuncay Özkan odasını topladı Genel Başkan Başdanışmanlığı görevi sona erdi. Sırada MYK üyeleri var. 8 Genel Başkan Yardımcısının görevden alınması gündemde.

CHP’de seçim mağlubiyetinin hesaplaşması başladı. Kemal Kılıçdaroğlu ‘’istifa’’ çağrılarına ve Olağanüstü Kurultay taleplerine kulağını tıkadı. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçiminin faturasını ödeteceği isimleri tespit ediyor.

Seçim mağlubiyetinin faturası MYK Üyelerine çıkacak. 17 kişilik Merkez Yürütme Kurulu üyeleri büyük bölüm 1 Haziran Perşembe günü koltuklarına veda edecekler. Çünkü, seçim kaybetmenin bedelini Genel Başkan ‘’istifa’’ etmeyerek ödemezse bu faturayı Genel Başkanın kurmayları yani Yardımcıları ödeyecek.

1 Haziran Perşembe saat 13’de toplanacak olan MYK öncesi üyeler Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na istifalarını sunacaklar. Kılıçdaroğlu, yeni dönemde çalışmak istemediği isimlerin istifalarını işleme koyacak.

Bu isimler kimler diye sorarsanız; İşte yeni dönemde CHP MYK’sında yer alması beklenmeyen Genel Başkan Yardımcıları şöyle:

‘’Seyit Torun, Yüksel Taşkın, Ali Öztunç, Bülent Tezcan, Fethi Açıkel, Gamze Akkuş İlgezdi, Gökçe Gökçen, Lale Karabıyık’’

Bu isimlerden Yüksel Taşkın ismi Karar Gazetesinde çıkan yazıları nedeniyle çok tartışılan isim olmuş. Yurt Dışı Örgütlenmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’ın ise görevinde başarısız olduğu, seçim sonucunun belirlemesinde etkin olan ‘’YURT DIŞI OYLARIN’’ yetersiz kalmasının faturası Tezcan’a kesildi. Tezcan’ın TBMM’ye kaydırılıp Grup Başkanvekili yapılması bekleniyor.

Genel Başkan Yardımcılarından, Ahmet Akın, Devrim Barış Çelik, Faik Öztrak, Selin Sayek Böke, Muharrem Erkek, Bülent Kuşoğlu, Veli Ağbaba’nın yerlerini koruması bekleniyor.

Örgütten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın durumu ise kritik. Salıcı, milletvekili listeleri yapılırken zaman zaman Kılıçdaroğlu ile ters düşmüş aralarında kriz yaşanmıştı. Salıcı’nın, görevde kalması halinde sorumlu olduğu alan değiştirilecek.

Salıcı’nın yerine iki isim gündemde. İlk isim Canan Kaftancıoğlu. Kaftancıoğlu Başdanışman sıfatı ile İstanbul ile birlikte bütün örgütlenmeden sorumlu olacak. Kaftancıoğlu’nun önündeki engel İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu.

İmamoğlu, Kaftancıoğlu ismine karşı. Bu durumda Hakkı Suha Okay ismi gündeme gelecek. Okay, örgütün başına getirilecek.

CHP Lideri, 10 ay sonra yapılacak Yerel Seçimlere siyaset tecrübesi olan bir kadro ile gitmeyi planlıyor. Seçim öncesi örgütlerdeki moral bozukluğunu gidermek ve örgütleri yeniden ayağa kaldırmak amacıyla örgütlerin başına Hakkı Suha Okay’ın getirilmesi Kılıçdaroğlu’nun gündeminde.

Kılıçdaroğlu, Yerel Seçimler öncesi eldeki belediyelerin başarısını belirlemek ve yenilerini kazanma amacıyla Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine de Ahmet Akın’ı getirecek.

Parti Meclisi üyeleri arasından MYK’ya girmesi beklenen isimler ise şunlar:

‘’Aylin Nazlıaka, Hakkı Suha Okay, Yunus Emre, Murat Emir, Gökhan Günaydın, Rıfat Nalbantoğlu, Aysu Bankoğlu, Tekin Bingöl’’

Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Grup Yönetimini de yukarıdan aşağıya yenileyecek. Kemal Kılıçdaroğlu’nun milletvekili olmaması nedeniyle yeni dönemde CHP Grup Başkanı seçecek. Bu görev için Özgür Özel ismi öne çıksa da ‘’Abi’’ formülü de gündemde. Abi olarak gündeme gelen isimlerde Faik Öztrak ve İlhan Kesici.

Geçtiğimiz dönemin Grup Başkanvekillerinden Özgür Öze’inl yeniden görev alma ihtimali yüksek. Diğer Başkanvekili Engin Altay’ın CHP Kontenjanından TBMM Başkanvekilliği görevine getirilmesi gündemde. Milletvekili adayı olmayan geçtiğimiz dönemin Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un ise, Kılıçdaroğlu’na Başdanışmanları arasında yerini alacak.

Yeni dönemde CHP Grup Başkanvekilliği için, ‘’Bülent Tezcan, Gökhan Günaydın, Murat Emir, Mahmut Tanal, Zeynel Emre, Murat Bakan, Ali Mahir Başarır ve Ali Öztunç aday oldular.

Grup Başkanvekilliği için Milletvekili yemininde sonra ilk yapılacak CHP TBMM Grup toplantısında seçim yapılacak.