Depremzedeler DASK mağduru: Paraları geri istediler

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinde hasar alan binalar için DASK tarafından yapılan sigorta ödemeleri vatandaşları mağdur etti.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 binden fazla vatandaş yaşamını yitirdi. Deprem nedeniyle binlerce bina ya yıkıldı ya da hasar aldı. Depremin ilk dönemlerinde binaların hasar tespitine ilişkin çeşitli tartışmalar gündeme geldi. Bazı binaların hasar durumu yapılan itirazlar sonucunda değiştirildi.

Cumhuriyet'ten Cengiz Karagöz'ün haberine göre, hasar alan binalar için Doğal Afet Sigortalar Kurumu (DASK) tarafından yapılan sigorta ödemeleri de bu kapsamda yurttaşları mağdur etti. Bazı yurttaşların binaları depremin ilk aylarında ağır hasarlı olarak tespit edildi. Daha sonra yapılan itirazlar sonucunda hasar tespit durumu değişen binalar için ödenen DASK tutarları ise yurttaşlardan geri talep edildi.

DASK mağdurlarından biri de Hatay Antakya’da yaşayan ve ismini vermek istemeyen bir yurttaş. Ödenen 177 bin TL’nin hasar tespitinin değiştiği gerekçesiyle 150 bin TL’sinin kurum tarafından geri istendiğini söyleyen yurttaş, “Taşındım. Şu an kirada yaşıyorum. Her şeyimiz orada kaldı. Bu parayı ödeyebilmem şu an mümkün değil” dedi.

Cumhuriyet