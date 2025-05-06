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Sözde sosyal medya hocası ''hurafe reis''ten ''yok artık'' dedirten Hz. Muhammed iddiası

Sözde sosyal medya hocası ''hurafe reis''ten ''yok artık'' dedirten Hz. Muhammed iddiası
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Sosyal medyadan yaptığı hurafe paylaşımlarıyla ünlenen sözde hoca M.M. bu sefer de İslam aleminin peygamberi Hz. Muhammed2in 15 Temmuz'da İstanbul'da olduğunu öne sürdü.

Sosyal medya üzerinden yaptığı hurafe paylaşımlarıyla bilinen M.M. bu kez pes artık dedirten bir paylaşımda bulundu.

Eli kanlı bölücü terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine kalkıştığı gece Hz. Muhammed’in İstanbul’da olduğunu iddia eden M.M., "Medine'de ravzaya gelince efendimiz bir türlü görüşme hasıl olmadı. Ertesi gün gelince ravzayı mutaharada efendimiz ona diyor ki; Dün görüşemedik çünkü 15 Temmuz'da İstanbul'dayım diyor. Haberin var mıydı?" ifadelerini kullandı.

Kendisine, "Hurafe Reis" lakabı takılan M.M. ayrıca şunları kaydetti:

"Sen ne zaman 4-5 yıl önce 2016 15 Temmuz gecesi neredeymiş resullullah sallallahu aleyhi ve sellem İstanbul'da sübhanallah haberin var mı senin? Haberin yok çünkü yatıyorsun, çünkü uyuyorsun. Vatan iman gidecek haberin yok. Resulullah efendimiz kalkıp Medine'den ta İstanbul'a kadar geliyor."

Vatandaşlar M.M.'nin hurafe paylaşımlarını eleştirirken birçok vatandaş da tepki gösterdi.

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Etiketler hurafe reis hz. muhammed 15 temmuz istanbul
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