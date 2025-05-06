Ece Üner'in 2 yıla kadar hapsi isteniyor
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Halk TV Ana Haber sunucusu Ece Üner hakkında "devletin yargı organlarını alenen aşağılama" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" gerekçesiyle dava açıldı.
Halk TV Ana Haber sunucusu Ece Üner hakkında "devletin yargı organlarını alenen aşağılama" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" gerekçesiyle dava açıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan davada, Üner hakkında 2 yıla kadar hapis ve 50 günden az olmamak üzere adli para cezası cezası isteniyor.
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